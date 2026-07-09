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Mundial 2026
FIFA recusa recurso da federação francesa e mantém amarelo a Olise, em risco para a semifinal
09 jul, 2026 - 10:00 • Lusa
Autor de cinco assistências em outros tantos jogos, o avançado pode falhar as ‘meias’ numa eventual passagem da França, campeã em 1998 e 2018 e finalista vencida em 2022, se receber nova advertência frente a Marrocos.
A FIFA manteve o cartão amarelo mostrado ao futebolista Michael Olise na vitória da França frente ao Paraguai (1-0), nos oitavos de final do Mundial2026, rejeitando um recurso da federação gaulesa, anunciou o selecionador Didier Deschamps.
“Recebemos uma notificação da FIFA esta manhã e o cartão permanece válido”, afirmou o técnico em conferência de imprensa, em Foxborough, nos Estados Unidos, onde os ‘bleus’ vão defrontar o campeão africano Marrocos na quinta-feira, no primeiro encontro dos ‘quartos’ da competição.
No domingo, a Federação Francesa de Futebol (FFF) tinha solicitado à FIFA a suspensão do cartão amarelo com que Olise foi admoestado em tempo de compensação frente ao Paraguai, após uma altercação com Matías Galarza.
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Olise, de 24 anos, foi sancionado pelo árbitro uzbeque Ilgiz Tantashev aos 90+7 minutos, embora não tenha tocado no rosto de Galarza, conforme comprovam as imagens televisivas, apesar de o paraguaio ter simulado uma agressão do francês nessa altercação, caindo de imediato no relvado.
Autor de cinco assistências em outros tantos jogos, o avançado pode falhar as ‘meias’ numa eventual passagem da França, campeã em 1998 e 2018 e finalista vencida em 2022, se receber nova advertência frente a Marrocos.
Caso contrário, e se os europeus avançarem, Olise ficará com o respetivo registo disciplinar limpo, tal como qualquer jogador envolvido nas ‘meias’.
Além do dianteiro do bicampeão alemão Bayern Munique, os compatriotas Bradley Barcola e Manu Koné chegam em risco de exclusão ao jogo com Marrocos, quarto classificado em 2022, sendo que o vencedor encontrará na fase seguinte a Espanha, campeã em 2010 e detentora do título europeu, que afastou Portugal nos ‘oitavos’ (1-0), ou a Bélgica, terceira em 2018.
Em contraste com a França, os coanfitriões Estados Unidos viram a FIFA suspender por um período probatório de um ano o castigo de uma partida aplicada ao avançado Folarin Balogun, que tinha sido expulso com cartão vermelho direto na vitória frente à Bósnia-Herzegovina (2-0), nos 16 ‘avos’.
O dianteiro pôde alinhar frente à Bélgica e foi titular nos ‘oitavos’, após uma intervenção junto da FIFA do Presidente norte-americano, Donald Trump, mas não evitou a eliminação, com uma derrota frente aos europeus (4-1).
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