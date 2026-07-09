FIFA recusa recurso da federação francesa e mantém amarelo a Olise, em risco para a semifinal

A FIFA manteve o cartão amarelo mostrado ao futebolista Michael Olise na vitória da França frente ao Paraguai (1-0), nos oitavos de final do Mundial2026, rejeitando um recurso da federação gaulesa, anunciou o selecionador Didier Deschamps. “Recebemos uma notificação da FIFA esta manhã e o cartão permanece válido”, afirmou o técnico em conferência de imprensa, em Foxborough, nos Estados Unidos, onde os ‘bleus’ vão defrontar o campeão africano Marrocos na quinta-feira, no primeiro encontro dos ‘quartos’ da competição. No domingo, a Federação Francesa de Futebol (FFF) tinha solicitado à FIFA a suspensão do cartão amarelo com que Olise foi admoestado em tempo de compensação frente ao Paraguai, após uma altercação com Matías Galarza. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Olise, de 24 anos, foi sancionado pelo árbitro uzbeque Ilgiz Tantashev aos 90+7 minutos, embora não tenha tocado no rosto de Galarza, conforme comprovam as imagens televisivas, apesar de o paraguaio ter simulado uma agressão do francês nessa altercação, caindo de imediato no relvado. Autor de cinco assistências em outros tantos jogos, o avançado pode falhar as ‘meias’ numa eventual passagem da França, campeã em 1998 e 2018 e finalista vencida em 2022, se receber nova advertência frente a Marrocos. Caso contrário, e se os europeus avançarem, Olise ficará com o respetivo registo disciplinar limpo, tal como qualquer jogador envolvido nas ‘meias’.