​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #30: oh lá lá, será esta gente imparável?

O debate está aí: será esta a melhor França de todos os tempos? É certo que ainda não meteu os dedinhos na taça mais famosa do mundo, como em 1998 e 2018, mas o debate é válido, mesmo que ferindo o coração de quem sente falta de Zinedine Zidane. À defesa compacta e com fominha para recuperar a bola, supostamente algo inegociável para Didier Deschamps, junta-se a vertigem, a arte, a velocidade supersónica, o amor pela baliza e a sintonia desarmante entre as feras da frente. Imparáveis? Peut-être… E talvez inesquecíveis como o quadrado mágico com sabor a champagne de 1984.

Esta noite joga-se o Espanha-Bélgica. Se os primeiros tentam imitar o título de 2010, os belgas sonham mansamente com as semifinais, como aconteceu em 2018 com Roberto Martínez como selecionador e na geração dourada em 1986. O nosso Francisco Sousa escreveu sobre o que podemos esperar deste jogo.

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Esta é uma newsletter mundialista mas não podemos olvidar o que Portugal conseguiu há exatamente 10 anos: o título europeu, em França. Uma década depois, a seleção portuguesa dá a conhecer o novo selecionador esta sexta-feira e suspira com o que pode ser feito nos próximos Europeu e Mundial.

🕹️ O futebol foi isto

França 2-0 Marrocos: bla bla bla, os favoritos venceram. A fragilidade e pouco atrevimento dos marroquinos, órfãos de Ismael Saibari é certo, foram ligeiramente desoladoras. Mas, lá está, só acontece porque do outro lado está a maravilhosa França de Didier Deschamps, já se fala se será a melhor França de sempre. Mbappé, que antes até falhou um penálti mal assinalado, e Dembélé fizeram os golos aos 60 e 66 minutos. Vinte e dois remates contra cinco explicam a tendência do jogo, ainda que os africanos tenham tido mais bola. Podemos ser modernos e ir aos ‘golos esperados’ (xG): 2.45 vs. 0.2. Elucidativo.

🎨 Si yo fuera Maradona

… seria como Yassine Bono, um Maradona das balizas. O guarda-redes marroquino defendeu o penálti de Mbappé e agigantou ainda mais a lenda mundialista em nome próprio: só sofreu dois golos em nove penáltis contra, isto contando com desempates de jogos por grandes penalidades. Dos sete falhados, Bono defendeu quatro; duas bolas foram ao poste e outro remate foi para fora. Gigante.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Muitos pensam que o Kylian é uma espécie de ditador que só pensa nele próprio, mas é um capitão exemplar”, disse Didier Deschamps, depois do França 2-0 Marrocos, em defesa de Mbappé.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Klopp confirmou que o Liverpool tentou contratar Mbappé, quando o jovem prodígio tinha apenas 18 anos e jogava no Mónaco. E contou tudo, tudinho sobre a operação de charme que depois terminou com o avançado… no PSG.

🎲 O que vem aí

Espanha-Bélgica, 20h00 (SportTV5, LiveModeTV)

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