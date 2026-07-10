- Bola Branca 18h14
- 09 jul, 2026
-
Mundial 2026
Depois da festa, a exigência: Cabo Verde quer "estar sempre" nas fases finais dos torneios de futebol
10 jul, 2026 - 09:45 • Lusa
Quem o diz é Mário Semedo, o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, na ressaca da mágica participação no Mundial, no qual os 'tubarões azuis' chegaram aos 16 avos de final.
Depois do que conseguiu no Mundial 2026, Cabo Verde tem a ambição de chegar às fases finais de todas as provas, disse esta sexta-feira em entrevista à Lusa o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo.
“Sim, o objetivo é esse, estar sempre. Falhámos agora o CAN 2026 [Campeonato Africano das Nações], quando ninguém estava à espera”, assume o dirigente que, no entanto, considera que os Tubarões Azuis podem ser favoritos já na qualificação para o CAN 2027, que arranca em setembro.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Na estreia em mundiais de futebol, a seleção empatou com duas antigas campeãs mundiais (0-0 com Espanha, 2-2 com o Uruguai) e obrigou a titular do troféu, Argentina, a suar em tempo extra para ultrapassar os dezasseis avos de final (3-2).
O país “passa a ser mais visado pelo que conseguiu no Mundial, pela divulgação que teve. Todos agora querem também bater Cabo Verde. Temos de estar cientes dessa realidade”, acrescentou.
Mário Semedo conta com o selecionador Pedro Brito “Bubista”, com quem renovou contrato “ainda antes” do Mundial 2026, para as próximas campanhas, incluindo o Mundial 2030 em Espanha, Marrocos e Portugal.
Mundial 2026
Cabo Verde sonhou duas vezes, mas é a Argentina de Messi que segue em frente
Vozinha e companhia levaram a seleção campeã do mu(...)
O investimento nas competições internas, a par da formação, são duas prioridades para investir a verba conquistada com a participação no Mundial 2026, depois de serem pagos os compromissos com jogadores e todas as despesas, desde logo, com a logística de todo o pessoal em viagens, alojamentos e outros aspetos.
Trata-se de uma caminhada fora de campo para sustentar o que se passa lá dentro e, neste capítulo institucional, o presidente da FCF referiu que tem “bons contactos e boa relação com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)”, bem como com o Senegal e Costa do Marfim, federações que podem servir de referência.
- Bola Branca 18h14
- 09 jul, 2026
-