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Mundial 2026
França é a primeira semi-finalista do Mundial
10 jul, 2026 - 05:14 • Rita Vila Real
Os gauleses eliminaram a seleção de Marrocos com golos de Mbappé e Dembelé. A partida entre a Espanha e a Bélgica define o adversário da França nas meias finais.
França venceu Marrocos por 2-0 nos quartos de final do Mundial.
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Numa primeira parte sem golos, Mbappé falhou uma grande penalidade a favor dos gauleses.
Já na segunda parte, o ponta de lança do Real Madrid redimiu-se e fez o 1-0, aos 60 minutos. Foi o oitavo golo de Mbappé neste Mundial.
Seis minutos depois, Ousmane Dembelé fez o segundo golo da partida.
A seleção francesa garante, assim, a passagem para as meias finais da competição pela terceira vez consecutiva.
O adversário dos gauleses conhece-se depois do frente a frente entre a Espanha e a Bélgica, com apito inicial marcado para as 20h00 desta sexta-feira.
Já a seleção marroquina abandona a competição e despede-se da tentativa de bater o recorde do último mundial, quando chegou à semi-final, numa partida que também perdeu frente à França, por 2-0.
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