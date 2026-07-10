Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 09 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

França é a primeira semi-finalista do Mundial

10 jul, 2026 - 05:14 • Rita Vila Real

Os gauleses eliminaram a seleção de Marrocos com golos de Mbappé e Dembelé. A partida entre a Espanha e a Bélgica define o adversário da França nas meias finais.

A+ / A-

França venceu Marrocos por 2-0 nos quartos de final do Mundial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Numa primeira parte sem golos, Mbappé falhou uma grande penalidade a favor dos gauleses.

Já na segunda parte, o ponta de lança do Real Madrid redimiu-se e fez o 1-0, aos 60 minutos. Foi o oitavo golo de Mbappé neste Mundial.

Seis minutos depois, Ousmane Dembelé fez o segundo golo da partida.

A seleção francesa garante, assim, a passagem para as meias finais da competição pela terceira vez consecutiva.

O adversário dos gauleses conhece-se depois do frente a frente entre a Espanha e a Bélgica, com apito inicial marcado para as 20h00 desta sexta-feira.

Já a seleção marroquina abandona a competição e despede-se da tentativa de bater o recorde do último mundial, quando chegou à semi-final, numa partida que também perdeu frente à França, por 2-0.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 09 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

1951-2026

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)