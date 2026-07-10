França é a primeira semifinalista do Mundial

França venceu Marrocos por 2-0 nos quartos de final do Mundial.

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Numa primeira parte sem golos, Mbappé falhou uma grande penalidade a favor dos gauleses.

Já na segunda parte, o ponta de lança do Real Madrid redimiu-se e fez o 1-0, aos 60 minutos. Foi o oitavo golo de Mbappé neste Mundial.

Seis minutos depois, Ousmane Dembelé fez o segundo golo da partida.

A seleção francesa garante, assim, a passagem para as meias finais da competição pela terceira vez consecutiva.

O adversário dos gauleses conhece-se depois do frente a frente entre a Espanha e a Bélgica, com apito inicial marcado para as 20h00 desta sexta-feira.

Já a seleção marroquina abandona a competição e despede-se da tentativa de bater o recorde do último mundial, quando chegou à semifinal, numa partida que também perdeu frente à França, por 2-0.