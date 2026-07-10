- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-
Mundial 2026
Máquina de golos em part-time, músico a tempo inteiro. Haaland é o "artista" mais ouvido na Noruega
10 jul, 2026 - 12:30 • João Filipe Cruz
Música lançada em 2016 num momento de "tédio" ressurge à boleia do sucesso da seleção no Mundial. Conta com quase 22 milhões de visualizações no YouTube.
Erling Haaland começou a marcar golos no futebol sénior em 2017. De lá para cá, mais de 300 golos tiveram a assinatura do "robô" norueguês que na seleção até conta com mais golos que jogos (62 em 54). Parece que não há impossíveis para o jogador do Manchester City, que está em grande no Campeonato do Mundo.
E se lhe dissermos que um ano antes, em 2016, num momento de "tédio", gravou uma música com dois amigos? E se lhe dissermos que essa música conta com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube? Não estava de certeza no seu bingo, mas quando se trata de Haaland, o que está?
A banda Flow Kingz, que tem apenas a música "Kygo jo" no reportório, tem como integrantes, para além do avançado norueguês - com 15 anos na altura -, Erik Botheim (ponta-de-lança do Malmo da Suécia) e Erik Tobias Sandberg (defesa do IA Akraness da Islândia), companheiros de Haaland nas camadas jovens da seleção norueguesa.
Em 2022, em entrevista aos canais do Manchester City, Haaland explicou que a música surgiu num momento de "tédio" entre amigos. Certo é que, 10 anos depois, a música ressurgiu numa conversa entre o goleador e Kygo, um DJ norueguês, antes da partida frente ao Brasil. O músico remisturou o tema depois do histórico apuramento dos nórdicos.
Essa reinterpretação é, hoje, a música mais ouvida no Spotify na Noruega, destronando até a música de Shakira que serve de tema para o Campeonato do Mundo. O aborrecimento de Haaland e companhia de há uma década virou culto e há quem peça que a música seja reproduzida no Hard Rock Stadium, em Miami, o palco da partida dos quartos de final entre Noruega e Inglaterra, caso os vikings sigam em frente.
Se vai acontecer? Não sabemos. Com Haaland tudo é possível, até "vender discos", aparentemente.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-