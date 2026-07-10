Máquina de golos em part-time, músico a tempo inteiro. Haaland é o "artista" mais ouvido na Noruega

Erling Haaland começou a marcar golos no futebol sénior em 2017. De lá para cá, mais de 300 golos tiveram a assinatura do "robô" norueguês que na seleção até conta com mais golos que jogos (62 em 54). Parece que não há impossíveis para o jogador do Manchester City, que está em grande no Campeonato do Mundo. E se lhe dissermos que um ano antes, em 2016, num momento de "tédio", gravou uma música com dois amigos? E se lhe dissermos que essa música conta com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube? Não estava de certeza no seu bingo, mas quando se trata de Haaland, o que está?

A banda Flow Kingz, que tem apenas a música "Kygo jo" no reportório, tem como integrantes, para além do avançado norueguês - com 15 anos na altura -, Erik Botheim (ponta-de-lança do Malmo da Suécia) e Erik Tobias Sandberg (defesa do IA Akraness da Islândia), companheiros de Haaland nas camadas jovens da seleção norueguesa. Em 2022, em entrevista aos canais do Manchester City, Haaland explicou que a música surgiu num momento de "tédio" entre amigos. Certo é que, 10 anos depois, a música ressurgiu numa conversa entre o goleador e Kygo, um DJ norueguês, antes da partida frente ao Brasil. O músico remisturou o tema depois do histórico apuramento dos nórdicos.