Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Merino volta a ser decisivo e coloca Espanha nas meias-finais

10 jul, 2026 - 22:13

Bélgica sofre golo aos 88 minutos e termina prestação no Mundial 2026.

A+ / A-

A Espanha derrotou a Bélgica, por 2-1, e está nas meias-finais do Mundial 2026.

O momento decisivo voltou a ser assinado por Mikel Merino, o suplente de luxo de “nuestros hermanos” que já tinha eliminado Portugal. O médio do Arsenal entrou aos 86 minutos e marcou aos 88.

Lemmers, que entrou para o lugar do lesionado Courtois, não ficou bem na “fotografia”.

Os espanhóis dominaram, tiveram mais remates (17-5) e mais oportunidades, especialmente na segunda parte.

Nas meias-finais, a Espanha – atual campeã da Europa – vai agora defrontar a França (que eliminou Marrocos). O jogo - "final antecipada", dizem muitos - está marcado para terça-feira, dia da Bastilha.

As restantes partidas das semi-finais vão colocar frente a frente Noruega vs Inglaterra (sábado) e Argentina vs Suíça (domingo).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

1951-2026

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)