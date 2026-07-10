- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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Mundial 2026
Merino volta a ser decisivo e coloca Espanha nas meias-finais
10 jul, 2026 - 22:13
Bélgica sofre golo aos 88 minutos e termina prestação no Mundial 2026.
A Espanha derrotou a Bélgica, por 2-1, e está nas meias-finais do Mundial 2026.
O momento decisivo voltou a ser assinado por Mikel Merino, o suplente de luxo de “nuestros hermanos” que já tinha eliminado Portugal. O médio do Arsenal entrou aos 86 minutos e marcou aos 88.
Lemmers, que entrou para o lugar do lesionado Courtois, não ficou bem na “fotografia”.
Os espanhóis dominaram, tiveram mais remates (17-5) e mais oportunidades, especialmente na segunda parte.
Nas meias-finais, a Espanha – atual campeã da Europa – vai agora defrontar a França (que eliminou Marrocos). O jogo - "final antecipada", dizem muitos - está marcado para terça-feira, dia da Bastilha.
As restantes partidas das semi-finais vão colocar frente a frente Noruega vs Inglaterra (sábado) e Argentina vs Suíça (domingo).
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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