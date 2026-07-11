​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #31: o rosto feliz de quem tenta ser feliz

Há gente assim, talhada para a hora certa, talhada para fazer os outros felizes no momento justo e, por consequência, talhada para subir a escadaria para o miradouro que permite ver as nuvens. Nos quartos de final do Euro 2024, a Espanha quase quase foi a penáltis com a Alemanha. Uma cabeçada de Mikel Merino, aos 119', interrompeu o guião e ele lá celebrou categoricamente homenageando o pai, Ángel Merino, futebolista com passagens por Osasuna, Celta e Las Palmas. Os espanhóis seriam campeões da Europa, depois de superarem França na semifinal e a Inglaterra na final, algo que curiosamente pode acontecer neste Mundial.

Com Portugal, a movida foi a mesma. Merino entrou aos 85 minutos e resolveu, depois de descoberto por Ferran Torres, aos 90’+1. Com a Bélgica, nos quartos de final, a Espanha de Luis de la Fuente mas muito mais de Rodri e Lamine Yamal e Dani Olmo voltou a flertar com o prolongamento. O problema (para os belgas, claro) é que Mikel Merino tinha entrado aos 86’ e apenas dois minutos depois resolveu o jogo.

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Há gente assim, talhada para a hora certa, talhada para fazer os outros felizes no momento justo e, por consequência, namorar as estrelas no céu. Até Penélope Cruz e Javier Bardem sucumbiram à felicidade infantil de ver os jogadores que os representam tão bem e com uma identidade bela a vencer. O ator quis até conhecer Yamal. Depois do jogo, o selecionador espanhol lembrou as vítimas do incêndio terrível de Almería e deu conta de que um dos fotógrafos da comitiva perdeu a mãe.

🕹️ O futebol foi isto

Espanha 2-1 Bélgica: os campeões da Europa marcaram primeiro por Fabián Ruiz, que roubou o lugar no 11 ao discreto Pedri. A bola esteve do lado dos que fardavam de vermelho, mas mesmo assim Charles de Ketelaere ainda empatou o jogo antes do intervalo. Rudi Garcia trocou Courtois, alegando que o retiraria de campo se não estivesse a 100%. Para infortúnio de todos, foi o suplente Senne Lammens, do Manchester United, a cometer uma gafe e a permitir a Merino, numa recarga, ser o herói. Outra vez.

🎨 Si yo fuera Maradona

… seria como Rodri, dono da chave da casa das máquinas. Operário silencioso e afinador de relógios e tempos, o centrocampista que se portou mal com Bernardo Silva e que pediu desculpas por isso é um tratado a jogar futebol. Respeita o legado de Milla, Guardiola e Busquets. Quando o 6 de Espanha conversa assim com os companheiros, com passes para a frente, com momentos congelados, com serenidades para distribuir, o trono fica mais perto.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Os nossos pêsames para as famílias das vítimas de Almería. Morreu a mãe do nosso fotógrafo Ángel Martínez. Um abraço muito forte a todos”, revelou Luis de la Fuente, selecionador espanhol após o apuramento para as semifinais do Mundial.

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🔦 Uma sugestão

“What’s it like to play against Lionel Messi, the greatest footballer of all time?”: o “The Athletic” foi perguntar a antigos adversários de Messi como é jogar contra o mago…

🎲 O que vem aí

Inglaterra-Noruega , 22h00 (Sic, SportTV5, LiveModeTV)

, 22h00 (Sic, SportTV5, LiveModeTV) Argentina-Suíça, 02h00 (SportTV5)

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