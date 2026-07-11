Haaland de Alvalade acredita numa surpresa da Noruega: "Lutam uns pelos outros e depois têm aquele grandalhão..."

Foi apontado como uma das promessas da formação do Sporting e chegou mesmo a ser apelidado de "Haaland de Alvalade". Hoje, Nikolai Skoglund acompanha à distância a caminhada histórica da Noruega no Mundial. Em entrevista a Bola Branca, explica porque acredita que os escandinavos têm argumentos para afastar a Inglaterra dos quartos de final. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Acho difícil explicar por palavras, mas eles não esperavam chegar tão longe. São um grupo muito unido, muito humilde, amigos próximos e lutam muito uns pelos outros. E depois têm aquele grandalhão na frente. Se lhe derem um passe, ele vai marcar", começa por dizer o futebolista do Follo FK. Para o antigo leão, a ausência de pressão competitiva tem sido determinante para que a equipa vá ultrapassando obstáculos que poucos julgavam possíveis. "Eles não esperavam ganhar ao Brasil, por exemplo, mas ganharam porque não sentem essa pressão. Agora acontece o mesmo frente à Inglaterra. Sabem que são os 'underdogs' e que a Inglaterra é favorita. A Noruega pode jogar tranquila, divertir-se e encarar um jogo de cada vez. Acho que essa é uma excelente posição para estar", afirma. O entusiasmo, garante, é visível em todo o país.

"É uma loucura. Em Oslo há tanta gente na rua que parece o Dia Nacional da Noruega. Toda a gente está a festejar. É incrível." Apesar da diferença de estatuto entre as duas seleções, Skoglund acredita que a Noruega já demonstrou ter argumentos para voltar a surpreender. "Já mostrámos que conseguimos vencer grandes seleções como o Brasil e o Senegal. Por isso, acredito que é perfeitamente possível eliminar a Inglaterra." O encontro coloca frente a frente dois dos melhores pontas de lança da atualidade: Erling Haaland e Harry Kane. Ainda assim, o antigo avançado do Sporting não hesita na escolha.