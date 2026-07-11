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Mundial 2026
Haaland de Alvalade acredita numa surpresa da Noruega: "Lutam uns pelos outros e depois têm aquele grandalhão..."
11 jul, 2026 - 07:12 • Redação*
Nicolai Skoglund fez formação no Sporting e foi comparado ao craque da seleção norueguesa. Em entrevista à Renascença, recorda os tempos em Alcochete e analisa a campanha da seleção no Mundial. O Noruega-Inglaterra joga-se no sábado.
Foi apontado como uma das promessas da formação do Sporting e chegou mesmo a ser apelidado de "Haaland de Alvalade". Hoje, Nikolai Skoglund acompanha à distância a caminhada histórica da Noruega no Mundial.
Em entrevista a Bola Branca, explica porque acredita que os escandinavos têm argumentos para afastar a Inglaterra dos quartos de final.
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"Acho difícil explicar por palavras, mas eles não esperavam chegar tão longe. São um grupo muito unido, muito humilde, amigos próximos e lutam muito uns pelos outros. E depois têm aquele grandalhão na frente. Se lhe derem um passe, ele vai marcar", começa por dizer o futebolista do Follo FK.
Para o antigo leão, a ausência de pressão competitiva tem sido determinante para que a equipa vá ultrapassando obstáculos que poucos julgavam possíveis.
"Eles não esperavam ganhar ao Brasil, por exemplo, mas ganharam porque não sentem essa pressão. Agora acontece o mesmo frente à Inglaterra. Sabem que são os 'underdogs' e que a Inglaterra é favorita. A Noruega pode jogar tranquila, divertir-se e encarar um jogo de cada vez. Acho que essa é uma excelente posição para estar", afirma.
O entusiasmo, garante, é visível em todo o país.
"É uma loucura. Em Oslo há tanta gente na rua que parece o Dia Nacional da Noruega. Toda a gente está a festejar. É incrível."
Apesar da diferença de estatuto entre as duas seleções, Skoglund acredita que a Noruega já demonstrou ter argumentos para voltar a surpreender.
"Já mostrámos que conseguimos vencer grandes seleções como o Brasil e o Senegal. Por isso, acredito que é perfeitamente possível eliminar a Inglaterra."
O encontro coloca frente a frente dois dos melhores pontas de lança da atualidade: Erling Haaland e Harry Kane. Ainda assim, o antigo avançado do Sporting não hesita na escolha.
"O Haaland é um fenómeno. Tem mais golos do que jogos pela seleção. O Harry Kane é um jogador mais completo, participa muito mais no jogo e aparece em todo o lado. Mas o melhor finalizador é o Haaland. Sou um norueguês muito orgulhoso, por isso vou dizer que ele é o melhor."
Hoje com 24 anos, Skoglund conhece bem o futebol português.
Depois de impressionar num torneio disputado em Portugal, fez testes no Benfica, FC Porto e Sporting, mas acabaram por ser os leões a convencê-lo.
Passou cerca de cinco anos em Alvalade, onde assinou contrato profissional e chegou a ser apontado à equipa principal verde e branca.
Na altura, ser avançado, norueguês e fisicamente imponente valeu-lhe a alcunha inevitável: "Haaland de Alvalade". A carreira acabaria por ser travada por sucessivas lesões, que lhe retiraram espaço na equipa e impediram a afirmação que muitos antecipavam.
Skoglund recorda com carinho os anos passados em Alcochete, onde partilhou balneário com jogadores como Nuno Mendes, Gonçalo Inácio e Renato Veiga, confessando que ficou desapontado com a eliminação precoce de Portugal.
"Vou sempre torcer pelos jogadores com quem joguei. Portugal tem um dos melhores meios-campos do mundo e esperava que fosse mais longe. Fiquei triste por vê-los eliminados", confessa.
Apesar de continua a considerar a França como principal favorita ao título mundial, Skoglund termina com uma previsão que faria as ruas de Oslo entrar em ebulição.
"Vai ser muito difícil a Noruega ser campeã do mundo. Mas para este jogo mantenho o meu palpite: a Noruega vai ganhar à Inglaterra nos penáltis", conclui.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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