​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #32: e pronto, restam quatro campeões do mundo

Contam-se sete títulos mundiais entre os quatro semifinalistas. Kempes, Maradona e Messi escreveram história para a Argentina em 1978, 1986 e 2022. Zinedine Zidane e Mbappé foram maiores do que a Torre Eiffel em 1998 e 2018. Em 2010, o futebol impossível e dominador da Espanha eternizou uma geração dourada. Já em Inglaterra é preciso gente com muita bagagem para se lembrar do que fizeram, em 1966, Gordon Banks, Bobby Moore, Bobby Charlton e Geoff Hurst, que celebrou um hat-trick na final.

A realeza marca encontro nos Estados Unidos – nunca tinha acontecido os quatro primeiros do ranking na semifinal de um Campeonato do Mundo, segundo a Squawka. Das lendas mencionadas, apenas Messi e Mbappé podem repetir o trago divino do triunfo dos triunfos. Ainda assim, França e Argentina chegam numa forma muito diferente a estas meias-finais. Os sul-americanos, na terceira semifinal nos últimos quatro torneios mundialistas, vão de agonia em agonia, superando rivais como Cabo Verde, Egito e Suíça no prolongamento ou com reviravoltas tardias, enquanto os franceses parecem ter outra coisa no lugar dos músculos e ainda contam com futebolistas absolutamente admiráveis e demolidores no ataque.

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Podemos ter a final que testemunhámos em 2022, no Qatar. É necessário que os argentinos superem a bela Inglaterra de Harry Kane e Jude Bellingham, que meteu dois golos aos senhores que vêm da terra de Erling Haaland. Já se fala em Diego e nas Malvinas, claro. Veremos quanto de política entra no sururu. Por outro lado, os franceses terão pela frente a Espanha, que se vai desviando das adversidades com golos tardios de Mikel Merino, assente no bom futebol de Rodri e Dani Olmo.

🕹️ O futebol foi isto

Inglaterra 2-1 Noruega: Andreas Schjelderup, jogador do Benfica, meteu o primeiro golo da noite. A bala com o pé esquerdo gerou debate sobre se houve alguma intencionalidade. Os ingleses empataram perto do intervalo, por Jude Bellingham, um especialista a chegar a horas ao lugar adequado, com um toque de bola que pertence a poucos. No prolongamento, Jude voltou a fazer golo. Hey, semifinais.

Argentina 3-1 Suíça: Mac Allister, talvez com o pai na bancada como em 2022 (companheiro de Maradona no Boca Juniors), meteu o 1-0 e evitou pensamentos negativos. Mas Ndoye e aquela armada helvética deixaram tudo empatado aos 67’. Cinco minutos depois, João Pinheiro, chamado pelo VAR para avaliar uma simulação de Embolo, mostrou o segundo amarelo ao avançado, semeando mais uma polémica. No prolongamento, Julián Álvarez (golaaaaaço) e Lautaro Martínez construíram o resultado final.

🎨 Si yo fuera Maradona

… certamente queria marcar um golo como o de Julián Álvarez no prolongamento. Peça fundamental em 2022, quando Scaloni meteu a ‘aranha que pica’ no lugar de Lautaro, chegou a 2026 com outro estatuto, mas novamente suplente de Lautaro. E novamente dá-se a alteração. O futebol de Julián, no coração de uma polémica em Espanha por um assédio do Barça e a intenção de sair do Atlético, é subtil, inteligente e sanguinário. Voltou a ser importante.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Se calhar ele não sabe como é jogar nestas condições contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. Não é uma equipa fácil de defrontar”, assim foi o recado de Jude Bellingham para Thomas Tuchel, depois de o selecionador inglês dizer que a sua equipa teve sorte.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“La mente desde los 11 metros: cómo influye la psicología a la hora de lanzar un penalti”: o “El Mundo” publicou um artigo este fim de semana sobre penáltis e as armadilhas da mente nesse momento.

🎲 O que vem aí

França-Espanha , na terça-feira, 20h00 (Sic, SportTV5, LiveModeTV)

, na terça-feira, 20h00 (Sic, SportTV5, LiveModeTV) Argentina-Inglaterra, na quarta-feira, 20h00 (SportTV5, LiveModeTV)

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