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Mundial 2026
Argentina vence Suíça no prolongamento e carimba passagem às meias-finais
12 jul, 2026 - 05:21 • Jaime Dantas
Nas meias-finais, os argentinos vão defrontar a Inglaterra, que eliminou a Noruega. A outra meia-final coloca frente a frente França e Espanha.
A Argentina está nas meias-finais do Mundial 2026, depois de vencer a Suíça por 3-1, após prolongamento.
A campeã em título entrou melhor e chegou cedo à vantagem. Alexis Mac Allister abriu o marcador aos 10 minutos, de cabeça, após canto batido por Lionel Messi.
A Suíça respondeu na segunda parte e chegou ao empate aos 67 minutos, por Dan Ndoye, relançando a discussão do apuramento.
A tarefa suíça ficou mais difícil depois da expulsão de Breel Embolo, mas a decisão só chegou no prolongamento.
A Argentina voltou à frente aos 112 minutos, por Julián Álvarez, e confirmou a vitória já nos descontos, com um golo de Lautaro Martínez.
Nas meias-finais, os argentinos vão defrontar a Inglaterra, que eliminou a Noruega. A outra meia-final coloca frente a frente França e Espanha.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-