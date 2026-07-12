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Mundial 2026

Argentina vence Suíça no prolongamento e carimba passagem às meias-finais

12 jul, 2026 - 05:21 • Jaime Dantas

Nas meias-finais, os argentinos vão defrontar a Inglaterra, que eliminou a Noruega. A outra meia-final coloca frente a frente França e Espanha.

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A Argentina está nas meias-finais do Mundial 2026, depois de vencer a Suíça por 3-1, após prolongamento.

A campeã em título entrou melhor e chegou cedo à vantagem. Alexis Mac Allister abriu o marcador aos 10 minutos, de cabeça, após canto batido por Lionel Messi.

A Suíça respondeu na segunda parte e chegou ao empate aos 67 minutos, por Dan Ndoye, relançando a discussão do apuramento.

A tarefa suíça ficou mais difícil depois da expulsão de Breel Embolo, mas a decisão só chegou no prolongamento.

A Argentina voltou à frente aos 112 minutos, por Julián Álvarez, e confirmou a vitória já nos descontos, com um golo de Lautaro Martínez.

Nas meias-finais, os argentinos vão defrontar a Inglaterra, que eliminou a Noruega. A outra meia-final coloca frente a frente França e Espanha.

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