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Mundial 2026

📝 As notas do Sousa sobre os quartos de final: heróis, vilões e o regresso às meias-finais com quatro campeões mundiais

12 jul, 2026 - 15:53 • Francisco Sousa *

Desde o Mundial 1990 que não estavam presentes quatro seleções vencedoras do torneio nesta fase da prova.

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Ganhou quem foi mais fiel à sua identidade e o fenómeno Mbappé

A França não tem um ataque posicional do mais refinado desde o início da construção até ao fecho das jogadas, mas enquanto possuir este quarteto ofensivo luxuoso (mais uns extras que podem sair do banco a qualquer momento…) terá sempre uma probabilidade maior de vencer os jogos. A turma gaulesa foi mais fiel à identidade habitual do que a seleção de Marrocos: procurou meter ritmo nos ataques, aproveitar as escassas saídas dos magrebinos para castigar em transição e soube pressionar e recuperar de forma efetiva para originar erros, oportunidades e golos. Fez com que a equipa de Mohamed Ouahbi se encolhesse mais do que é costume, jogando inclusivamente sem uma referência ofensiva mais nítida (El Khannouss foi o "falso 9" que só apareceu com algum conforto quando descaiu na meia-esquerda).

A competitividade gaulesa é personificada em vários aspetos: a capacidade para os médios apertarem a 2ª fase de construção rival e forçarem roubos em zonas mais altas, o controlo do espaço defensivo e profundidade dos dois centrais e a atitude dos homens mais ofensivos para se conectarem no momento sem bola - exemplares Olise e até Mbappé. E por falar no “camisola 10” voltou a ser absolutamente impactante: golo, assistência, penálti falhado também, sim, mas acima de tudo uma capacidade para participar nas diferentes dimensões do jogo ofensivo e sempre gerando a sensação de perigo a cada entrada nos últimos 30 metros. Vê-lo jogar em fases finais de Mundiais é garantia de espetacularidade pura.

O que tem de crescer a Espanha para parar a França

Vitória justíssima da Roja ante a Bélgica, apesar de um sofrimento excessivo, provocado em muito pela falta de clarividência na tomada de decisão nos últimos metros.

O facto de Lamine Yamal não atravessar período esplendoroso, pós-lesão, não ajuda, mas a quantidade de jogadas que ficaram por rematar, os cruzamentos deslocados e as hesitações no último passe não permitiram deixar o jogo resolvido mais cedo. Houve capacidade para explorar a fragilidade defensiva do lado esquerdo belga (lance do 1-0 como exemplo), Dani Olmo esteve uma vez mais ativo nas entrelinhas, Rodri voltou a dar contributo importante a equilibrar a equipa e até Fabián Ruiz, substituto do desgastado Pedri, somou chegada à área para marcar. Mas o momento desbloqueador acabou, curiosamente, por surgir de uma incursão de Cubarsí até às proximidades da área, com o remate do central a provocar erro do suplente Lammens e nova finalização decisiva do herói espanhol dos minutos derradeiros das partidas (Mikel Merino).

Para o duelo que se segue, ante o ataque mais poderoso do torneio, a Espanha tem de manter o equilíbrio defensivo globalmente exibido neste Mundial, com capacidade para recuperar alto, mas sem descurar a necessidade de se proteger melhor nas laterais no momento defensivo. Isso e juntar uma dose de maior acutilância no ataque. É tempo do melhor Lamine aparecer.

Hey Jude, é assim que os craques viram lendas

Mundial transcendental de Jude Bellingham, devidamente enquadrado por Thomas Tuchel (que, pelos vistos, não ficou assim tão satisfeito com a performance do craque do jogo…), de forma a baixar para junto dos médios e, na sequência, atacar a área adversária, ora para aproveitar cruzamentos, para complementar Kane, para trabalhar jogadas e ganhar o melhor espaço para o remate ou simplesmente para aproveitar bolas rechaçadas pelo guardião do rival. Essas chegadas de trás para a frente são essenciais, aproveitando o trabalho de Kane (mais discreto neste duelo com a Noruega) e a capacidade para gerar associações dos médios – irrepreensível partida (e prova) de Elliot Anderson, nesse sentido. Houve também dedo de treinador, com Tuchel a lançar suplentes importantes para a construção do resultado definitivo (Saka trouxe criatividade e ousadia, Spence arriscou uma ou outra subida e Rogers originou a recarga decisiva de Jude).

Sobre a Noruega, fica a certeza de que há talento e qualidade para brilhar nas próximas grandes competições, mas também a necessidade de continuar a procurar jogadores mais contrastados para a baliza e linha defensiva, de forma a elevar o nível global.

A campeã mundial que gosta da adversidade e as mexidas de Scaloni

A Argentina parece preferir os cenários de jogo mais exigentes, os golos do adversário que lhe permitam galvanizar-se, com o apoio de tamanha «hinchada loca» nas bancadas.

Depois de uma primeira parte decente em termos competitivos, com golo marcado na sequência de canto (Messi-Mac Allister, chave para superar a marcação à zona dos helvéticos) e uma organização defensiva praticamente imaculada, a “Albiceleste” deu o comando as operações à Suíça ainda bem cedo no segundo tempo e o oponente, habituado a preferir ter bola, aceitou a oferta, forçando erros a partir de uma pressão mais agressiva e conseguindo trabalhar jogadas entre o corredor central e o lado esquerdo – notável o lance do empate.

A bizarra expulsão de Embolo, fruto de uma primeira má decisão de João Pinheiro, revertida após chamada do VAR, deu a energia extra que os argentinos necessitavam, embora a qualidade nas jogadas ofensivas só tenha emergido já com suplentes em campo – entradas impactantes de Nico González, Lautaro, Almada e Flaco López. O golaço decisivo desta feita não foi de Messi, mas de um Julián Álvarez que defensivamente parece trabalhar pelo “10” e por mais 1000 – excecional recuperação de bola sobre Xhaka, aos 120 minutos, para originar o lance do 3-1 final.

*é comentador de futebol na Renascença

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