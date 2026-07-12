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Mundial 2026

Golo de Schjelderup não chegou. Inglaterra nas meias-finais

12 jul, 2026 - 01:00 • Carlos Calaveiras

Partida só foi decidida no prolongamento.

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A Inglaterra derrotou a Noruega, por 2-1, após prolongamento, e carimbou o passaporte para as meias-finais do Mundial 2026.

Os “vikings” até marcaram primeiro, pelo benfiquista Schjelderup, mas os ingleses deram a volta ao marcador com bis de Bellingham.

Foi um jogo com domínios alternados e equilibrado (13-14 em remates, a favor dos ingleses).

Nota para duas decisões VAR que levantaram alguma polémica: os nórdicos chegaram a fazer o 2-1, aos 57 minutos, mas foi assinalada falta de Haaland no seguimento de um canto. Depois, a Inglaterra teve um penálti a favor, mas revertido, aos 100 minutos.

Atenção ainda para uma eventual polémica ligada ao segundo golo dos ingleses. A bola tocou alegadamente no cabo da câmara suspensa, mas o sensor da bola não captou o toque do esférico enquanto estava no ar.

A partida ficou também marcada pela substituição de Haaland no prolongamento, o que deixou o avançado norueguês com má cara.

A Inglaterra está, assim, de volta a umas meias-finais e vai agora defrontar o vencedor do Argentina – Suíça.

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