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Mundial 2026
Inglaterra afasta "vikings" e segue para as meias-finais
12 jul, 2026 - 01:00 • Carlos Calaveiras
Partida só foi decidida no prolongamento. Schjelderup marcou para a Noruega, mas Bellingham bisou
A Inglaterra derrotou a Noruega, por 2-1, após prolongamento, e carimbou o passaporte para as meias-finais do Mundial 2026.
Os “vikings” até marcaram primeiro, pelo benfiquista Schjelderup, mas os ingleses deram a volta ao marcador com bis de Bellingham.
Foi um jogo com domínios alternados e equilibrado (13-14 em remates, a favor dos ingleses).
Nota para duas decisões VAR que levantaram alguma polémica: os nórdicos chegaram a fazer o 2-1, aos 57 minutos, mas foi assinalada falta de Haaland no seguimento de um canto. Depois, a Inglaterra teve um penálti a favor, mas revertido, aos 100 minutos.
Atenção ainda para uma eventual polémica ligada ao segundo golo dos ingleses. A bola tocou alegadamente no cabo da câmara suspensa, mas o sensor da bola não captou o toque do esférico enquanto estava no ar.
A partida ficou também marcada pela substituição de Haaland no prolongamento, o que deixou o avançado norueguês com má cara.
A Inglaterra está, assim, de volta a umas meias-finais e vai agora defrontar o vencedor do Argentina – Suíça.
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