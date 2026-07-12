Inglaterra afasta "vikings" e segue para as meias-finais

A Inglaterra derrotou a Noruega, por 2-1, após prolongamento, e carimbou o passaporte para as meias-finais do Mundial 2026.

Os “vikings” até marcaram primeiro, pelo benfiquista Schjelderup, mas os ingleses deram a volta ao marcador com bis de Bellingham.

Foi um jogo com domínios alternados e equilibrado (13-14 em remates, a favor dos ingleses).

Nota para duas decisões VAR que levantaram alguma polémica: os nórdicos chegaram a fazer o 2-1, aos 57 minutos, mas foi assinalada falta de Haaland no seguimento de um canto. Depois, a Inglaterra teve um penálti a favor, mas revertido, aos 100 minutos.

Atenção ainda para uma eventual polémica ligada ao segundo golo dos ingleses. A bola tocou alegadamente no cabo da câmara suspensa, mas o sensor da bola não captou o toque do esférico enquanto estava no ar.