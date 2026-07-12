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Mundial 2026

Senegal despede treinador Pape Thiaw

12 jul, 2026 - 19:07 • Lusa

Seleção africana caiu aos pés da Bélgica nos 16 avos de final do Mundial.

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A Federação Senegalesa de Futebol destituiu o selecionador Pape Thiaw, após a eliminação da equipa nos 16 avos de final do Mundial de futebol, anunciou aquele organismo.

"Após reunião do Comité Executivo da FSF, no sábado, decidiu-se iniciar o procedimento para a destituição do selecionador nacional, Pape Thiaw, e de todo o seu corpo técnico", assinala a FSF em comunicado.

De acordo com a nota, "a decisão surge na sequência da eliminação da seleção senegalesa" e "após uma exaustiva avaliação aos resultados desportivos e às perpetivas da equipa".

Os 'Leões de Teranga', orientados por Pape Thiaw desde dezembro de 2024, foram derrotados por França e Noruega na primeira fase, mas acabaram por seguir em frente após uma goleada (5-0) sobre o Iraque.

Nos 16 avos de final, o Senegal acabou eliminado frente à Bélgica, num encontro em que chegou a estar a vencer por 2-0, mas permitiu o empate no tempo regulamentar, acabando por perder por 3-2 no tempo extra.

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