🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #33: Rajoy, Malvinas e futebol

Desde as pausas para hidratação e publicidade, a intervenção de Donald Trump para suspender o cartão vermelho de Folarin Balogun, o tratamento dado à seleção do Irão, até aos preços inflacionados dos bilhetes. O Mundial 2026 tem sido altamente político e, por isso, não é surpresa que as meias-finais sigam o mesmo registo.

O Espanha-França começou a ser jogado bem antes das equipas subirem ao relvado em Dallas, com o antigo Presidente do Governo espanhol Mariano Rajoy a afirmar que a seleção francesa de futebol tem “um altíssimo nível, mas sem franceses” na equipa. O comentário do galego não caiu bem e já foi criticado até pelos próprios jogadores da "La Roja".

"Se jogam na seleção francesa, é porque são franceses. A cor de pele deles não importa", disse o defesa Pau Cubarsí. Já o avançado Borja Iglesias destaca o "multiculturalismo como riqueza" e afirmou que as declarações do seu conterrâneo "o entristecem."

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O comentário de Rajoy acaba por ser irónico, quando se olha para algumas das figuras da seleção espanhola. O catalão Lamine Yamal tem ascendência em Marrocos e Guiné Equatorial, os pais de Nico Williams fugiram do Gana até chegar a Melilla.

O central Aymeric Laporte também não jogaria por Espanha pelos critérios do antigo primeiro-ministro espanhol. Laporte nasceu em França, representou todos os escalões de formação franceses, mas aceitou o convite para jogar pela Espanha, onde viveu durante grande parte da carreira. Leva mais de 50 jogos por Espanha e foi peça fundamental da conquista do Euro2024. Para Rajoy, talvez não seja espanhol.

Os temas políticos também transbordam para o outro jogo das meias-finais. O Argentina-Inglaterra não escapa à rivalidade extra-campo, não tivessem os dois países travado uma guerra há pouco mais de 40 anos.

Durante dez semanas em 1982, os argentinos declararam guerra e reclamaram as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, territórios no sul do Atlântico. Os ingleses venceram a guerra, que terminou com quase mil mortes.

Depois de eliminarem o Egito, os jogadores da Argentina cantaram um popular cântico dos adeptos que menciona a guerra: "Pelas Malvinas, pelo Diego [Maradona] e pela última do Leo [Messi]. Argentina, quero ver-te bicampeã."

🎨 Si yo fuera Maradona

… quereria muito jogar contra a Inglaterra. É curioso, normalmente recordamos o que aconteceu em 1986, o golo do século, a 'mão de deus', mas esquecemos que Argentina e Inglaterra encontraram-se várias vezes na longa história do futebol mundialista. Nos Campeonatos do Mundo de 1962, 1966, 1986, 1998 e 2002, argentinos e ingleses entraram num relvado e a conta até está favorável aos europeus. O último embate, no Japão e com Collina a apitar, foi resolvido por um penálti de David Beckham, que anda muito ativo nas bancadas do Mundial nos EUA.

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"Percebi que tínhamos vantagem numérica. O Bernardo estava a protestar com o árbitro, de costas e sem olhar para a bola, então decidi mexer-me rapidamente e apanhamo-los de surpresa", explicou Mikel Merino, sobre o golo que eliminou Portugal nos oitavos de final do Mundial 2026.

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🔦 Uma sugestão

Provavelmente viu o português Pedro Neto jogar frente à Espanha com umas chuteiras com um buraco junto ao calcanhar. O jornal "The Athletic" explica o porquê: síndrome de Haglund, uma condições que causa inchaço naquela zona e que provoca dor quando os jogadores calçam as chuteiras.

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