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"Intolerável cheiro a racismo": a reação da federação francesa ao artigo de Rajoy

13 jul, 2026 - 12:32 • Hugo Tavares da Silva

Antigo presidente do Governo de Espanha escreveu artigo onde referiu que a seleção francesa tem "altíssimo nível, mas sem franceses".

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Continuam a registar-se réplicas do terremoto criado pelo texto de Mariano Rajoy, antigo Presidente do Governo de Espanha, que numa coluna de opinião escreveu que a seleção francesa “não tem franceses”.

Depois das reações de Pedro Sánchez, atual chefe do Governo espanhol, de alguns jogadores da seleção daquele país e até do ministro dos Negócios Estrangeiros francês (“é estupidez, racismo ou as duas coisas”), surge agora a de Philippe Diallo, o presidente da Federação Francesa de Futebol, que catalogou aquelas palavras de “intolerável cheiro a racismo”.

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E disse mais: “Os nossos jogadores não têm de receber qualquer certificado de nacionalidade de um ex-presidente [do Governo] espanhol. A seleção da França é a seleção da França”.

O artigo de Mariano Rajoy foi publicado no jornal “El Debate”. O pedaço da frase que fez estalar um problema diplomático foi, referindo-se à seleção francesa, o próximo adversário da Espanha na semifinal do Mundial, "tem altíssimo nível, mas sem franceses”.

Segundo o “El Mundo”, o Governo francês também colou aquelas palavras aos adjetivos “inaceitável” e “aberrante”.

Espanha, campeã do mundo em 2010, e França, com títulos em 1998 e 2018, defrontam-se na terça-feira, a partir das 20h00, em Arlington, Texas. A arbitragem fica a cargo de Iván Barton, um árbitro internacional de El Salvador, de 34 anos, que já apitou no Mundial os jogos Suíça-Colômbia, Japão-Suécia e Turquia-Paraguai.

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