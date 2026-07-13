Morreu árbitro riscado do Mundial 2026 devido a detenção por alegado abuso de menor

Morreu esta segunda-feira o árbitro neerlandês Rob Dieperink, que tinha sido riscado pela FIFA da lista para o Mundial 2026, a semanas do arranque do torneio, por ter sido detido por alegado abuso sexual de um menor.

A confirmação foi dada pela Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB), que, em comunicado publicado nas redes sociais, manifestou o seu "choque e profunda tristeza" com a notícia da morte de Dieperink.

"Com a partida de Rob, a comunidade da arbitragem perde um árbitro de valor e com experiência internacional, mas, acima de tudo, perdemos um excelente colega. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e todos os que lhe eram próximos. Desejamos-lhes muita força e apoio para lidar com esta grande perda", lê-se na nota oficial da KNVB.

A causa da morte do árbitro, de 38 anos, não foi revelada.

Rob Dieperink estava na convocatória da FIFA para o Mundial 2026. No entanto, em abril, foi detido em Londres, após o Crystal Palace-Fiorentina, da primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência, em que fora videoárbitro (VAR). Estava acusado de três crimes, um deles o de abuso sexual de um jovem de 17 anos antes do jogo em Selhurst Park.

A polícia londrina acabaria por arquivar o caso, por falta de provas.

Ainda assim, a detenção bastou para a FIFA riscar o árbitro neerlandês da lista para o Campeonato do Mundo de 2026. Dieperink já tinha estado no Euro 2024 e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Também foi assistente do VAR na final da Liga Europa de 2024, entre Atalanta e Bayer Leverkusen.