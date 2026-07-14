​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #34: eu, orteguista, me confesso

Anda por aí a circular um vídeo nas redes sociais altamente aditivo e perigoso para questões do coração. Trata-se de um malabarista que faz as suas coisas com os pés, uma espécie de transeunte nascido em Libertador General San Martín, em Jujuy, lá no norte da Argentina, perto de Humahuaca, onde as montanhas têm cores várias, como se tivessem sido pintadas por alguém superior. Não é longe de Tilcara, o lugar de promessa e maldição da seleção argentina que começou em 1986 e, depois de tanta hesitação, só terminou em 2022.

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O protagonista do vídeo é Ariel Ortega, um senhor que marcou golaços admiráveis contra Inter e Jamaica, por exemplo, picando a bola por cima dos pobres de luvas, um deles Pagliuca. A tal pequena película que anda a girar com uma pelota permite-nos recordar ou ver pela primeira vez o que Ortega fez aos ingleses em 1998, no Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne. Foi um tratado. Devia haver um marcador apenas para as cuecas que deu.

Quando, na véspera do Inglaterra-Argentina deste Mundial 2026, não resistimos a ir buscar as histórias de 1986 e até das Malvinas, convém colocar o futebol no seu lugar, num dos mais altos degraus da arte. E Ortega era um artista, deu cabo de Sol Campbell, Tony Adams, Graeme Le Saux, Paul Ince e Paul Scholes, e de mais umas quantas almas na bancada…

🕹️ O futebol foi isto

FC Folga 2-2 Folguinha FC

🎨 Si yo fuera Maradona

… apresentaria programas como Gary Lineker, o melhor marcador do México-86 (o homem que não levou qualquer amarelo ou vermelho durante a carreira), e escreveria como Jorge Valdano, talvez a pessoa mais autorizada e eficaz a misturar assuntos da vida e do futebol, com elegância e uma pena muy sul-americana. Por ocasião dos 40 anos do famosos Argentina-Inglaterra de 1986, o homem que meteu um golo na final desse Mundial escreveu este artigo para demonstrar como Diego explicou a Argentina naquele dia, no tal dia em que fez um golo batoteiro e outro divino.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Temos um grupo de distintos contextos e raças. Isso faz-nos ser França”, a declaração do selecionador francês, Didier Deschamps, mais uma, na ressaca da polémica após artigo de Mariano Rajoy.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

E que tal ver o Argentina-Inglaterra de 1986? O tal, o tal… Está no YouTube: aqui.

🎲 O que vem aí

França-Espanha, 20h00 (Sic, SportTV5, LiveModeTV)

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