Balogun e a suspensão do castigo no Mundial 2026. "Soube que ia gerar muita controvérsia"

Folarin Balogun admite que, quando soube que a FIFA decidira suspender o castigo de um jogo por cartão vermelho, percebeu que seria polémico.

O ponta de lança dos Estados Unidos foi expulso por uma entrada negligente diante da Bósnia e Herzegovina, nos 16 avos de final do Mundial 2026. Cumpriria castigo com a Bélgica, nos "oitavos", no entanto, a penalização foi suspendida, depois de uma chamada do Presidente dos EUA, Donald Trump, ao homólogo da FIFA, Gianni Infantino, que, de qualquer modo, garante não ter havido qualquer influência política.

"Quando descobrimos, no autocarro da equipa, desataram todos aos gritos. (...) A minha reação inicial foi de felicidade por regressar à equipa, mas quando comecei a refletir, soube que ia gerar muita controvérsia", admite Balogun, em entrevista à televisão norte-americana CBS.

Balogun também conta como foram os dias até ao jogo: "Quase que podia ver alguns nervos nos meus companheiros de equipa, porque é algo tão único. À medida que nos aproximámos do jogo, tentei focar-me o melhor que pude, mas era complicado. É difícil evitar o ruído de fora."

Apesar das dificuldades em lidar com os nervos, o ponta de lança contou com o apoio dos colegas que são "como irmãos" e tentaram reconfortá-lo, porque "não havia nada que pudesse fazer ou mudar".

Os EUA perderam com a Bélgica, por 4-1, e foram eliminados do Mundial 2026. Folarin Balogun jogou, no entanto, não marcou. Ainda assim, garante que os jogadores norte-americanos souberam "separar as emoções da missão" que tinham em frente: "Somos todos profissionais."

"Tivemos um jogo duro contra a Bélgica e isso pode ensombrar o nosso foco, mas, estando dentro da comitiva, sei que estávamos totalmente concentrados quando entrámos em campo", conclui o avançado.