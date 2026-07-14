Depois do modo cruzeiro, uma espécie de final antecipada: é isto que pode esperar do França-Espanha

França e Espanha não são propriamente equipas idênticas no registo estilístico, mas partilham uma característica até aqui neste Mundial: sobriedade. Os vice-campeões mundiais venceram todos os jogos até aqui no torneio, sofreram apenas um golo e ultrapassaram os adversários com superioridade inapelável.

Já a seleção campeã da Europa só não derrubou Cabo Verde, mas desde então venceu todas as partidas, sofrendo também apenas um tento até ver, mas resgatando vitórias tardias face a Portugal e Bélgica nas últimas eliminatórias.

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Esses jogos podem, de resto, traçar algumas diferenças entre os caminhos de espanhóis e gauleses, até aqui: 'nuestros hermanos' vêm de três eliminatórias ante adversários europeus de bom nível, desde logo Portugal e Bélgica. A França já encontrou adversários de respeito (sobretudo Marrocos, mas também o Senegal e só não contamos a Noruega porque jogou esse desafio com o lado B), mas com características diferentes das partidas que a Espanha disputou.

É difícil apontar um favorito claro, mas o fator individual pode pesar a favor da França num jogo desta dimensão, uma autêntica final antecipada.