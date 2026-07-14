Espanha tira as asas à França e está na final do Mundial

Espanha é a primeira finalista do Mundial 2026, depois de vencer a França, por 2-0, na primeira meia-final, em Dallas, nos EUA, esta terça-feira.

O pior dia dos franceses coincidiu com o melhor dos espanhóis. Os "bleus" estavam a voar, mas a "Roja" arrancou-lhes as asas, arrumou-as numa gaveta e impôs o seu jogo. Fez o adversário parecer inofensivo, longe do "rolo compressor" dos outros jogos, e fica à espera de Inglaterra ou Argentina, os outros dois semifinalistas deste Campeonato do Mundo.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 22 minutos. Lucas Digne tentou cortar uma bola a meia altura sem olhar à volta e atingiu Lamine Yamal. Grande penalidade e, na cobrança, Mikel Oyarzabal não perdoou.

A França tentou reagir, contudo, depois de tantos jogos a sacar coelhos da cartola e a maravilhar as bancadas com o dinamismo do seu jogo, via-se num vazio de ideias. Nada saía, nada resultava. Michael Olise, sempre com Rodri em cima, não conseguia driblar um adversário ou inventar um passe; Ousmane Dembélé teimava em decidir mal em cada jogada; Kylian Mbappé não conseguia aparecer para fazer a diferença.

Também não ajudou a substituição forçada, por lesão, de William Saliba, que tirou segurança à defesa francesa. Aproveitou, aos 58 minutos, o ex-Sporting Pedro Porro, que tabelou com Dani Olmo para se isolar e, na cara de Mike Maignan, atirou para o segundo golo da Espanha.

Na meia hora final, a seleção francesa até tentou mudar os protagonistas, porém, a falta de ideias e acutilância manteve-se, e o resultado também.

A Espanha avança para a final do Mundial 2026. Defrontará Inglaterra ou Argentina, que discutem o segundo lugar no jogo decisivo na quarta-feira, às 20h00. A final está marcada para domingo, às 20h00, em Nova Jérsia.