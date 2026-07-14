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O Mundial dos "mini" adeptos em imagens

14 jul, 2026 - 19:59 • Redação

Nesta galeria de imagens os holofotes são dos mais pequenos. As lentes capturaram miúdos e graúdos em diferentes partidas do Campeonato do Mundo, que decorre nos EUA, México e Canadá, e deram origem a fotografias icónicas.

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No Mundial 2026 podem haver muitos protagonistas dentro de campo, mas desta vez são os mais novos a assumir o papel de destaque nas bancadas.

Captados pelas câmaras dos repórteres, miúdos e graúdos que assistiram a diferentes partidas do Campeonato do Mundo tornaram-se protagonistas de imagens diferentes e icónicas.

Percebendo ou não a euforia e o alvoroço à sua volta, as crianças vão vivendo o Mundial de Futebol à sua maneira. Nesta fotogaleria os rostos pintados, as sestas ou o olhar de quem ainda está a descobrir o mundo trazem uma nova perspectiva do "jogo" que continua, de geração em geração.

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