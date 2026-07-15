A 'Messidependência', o papel de Bellingham e alguns cenários: o que esperar do Inglaterra-Argentina

Bobby Charlton, Geoff Hurst, Antonio Rattín. O génio e o malandro Diego Armando Maradona. Um intempestivo David Beckham, um jovem e irreverente Michael Owen, um heróico Carlos Roa, que abandonou as balizas para se preparar para o apocalipse, a redenção japonesa do Spice Boy, também conhecido como Beckham. Os cinco confrontos anteriores entre Inglaterra e Argentina em Campeonatos do Mundo tiveram mais história do que muitas finais juntas. Este sexto duelo será o encontro mais transcendental, pois irá levar uma destas seleções ao jogo decisivo. Há um peso adicional, o da história e da geopolítica, da guerra travada pelos dois países em busca do controlo do território das Ilhas Malvinas, conhecidas como Falklands pelos ingleses. Estávamos em 1982 e aí a vitória foi dos britânicos, que ainda hoje mantêm controlo sobre aquele(s) pedaço(s) de terra – apesar das múltiplas reclamações de líderes políticos argentinos ao longo dos anos.Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui A carga do jogo é tremenda, desde logo em termos emocionais e nesse sentido a Argentina tem demonstrado uma invulgar capacidade de superação nos cenários mais duros. Parece que o objetivo da 'albiceleste' neste Mundial passa por estar em desvantagem ou igualdade nos jogos para depois aproveitar o impacto da urgência ofensiva e criar situações de finalização.

Marcar cedo parece castigo para esta turma: frente a Cabo Verde e Suíça, por exemplo, faturaram na meia hora inicial, baixaram em campo e permitiram excelentes reações nos inícios de segunda parte a adversários empertigados. Lionel Scaloni confia tudo aos jogadores que o levaram ao sucesso e apenas pontualmente tem apostado em alternativas para dar algo de diferente à equipa (como Thiago Almada frente aos suíços ou Lautaro Martínez nas últimas duas partidas). O momento galvanizador de Julián Álvarez no prolongamento dos quartos de final pode ser importante para um dos jogadores mais decisivos da geração campeã do mundo, numa equipa que tem acusado a dependência excessiva de Messi para gerar soluções de último passe e remate. Apostar mais em Thiago Almada ou Nico Paz para melhorar a circulação e a qualidade na definição e ganhar outra ousadia a partir das alas para explorar situações de transição ofensiva (com Nico González ou Simeone) podem ser possibilidades para uma seleção que, exceção feita a Lisandro Martínez, também tem estado longe de ser imaculada a defender.