🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #35: ¡enhorabuena Espanha! e o duelo mais quente

A Espanha é a primeira finalista do Mundial 2026, depois de uma meia-final em que deu uma aula de controlo sobre uma França que parecia ter asas para voar até ao título. Nada disso. A seleção francesa que se viu em Dallas parecia uma equipa banal, tão forte foi o antídoto espanhol.

Quem será o segundo finalista? Inglaterra ou Argentina, protagonistas de um duelo histórico, que vai da Guerra das Malvinas à "Mão de Deus", de uma farsa de Diego Simeone a um penálti de David Beckham?

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O Eduardo Soares da Silva falou com o realizador argentino Carlos Dante Nicolás, veterano da guerra das Ilhas Falkland (ou Malvinas, para os sul-americanos) e que vive em Portugal. Embora o conflito ainda faça ferver as duas equipas — como é percetível pela canção que os argentinos entoam no balneário, "por Las Malvinas, por Diego y por la última de Leo" —, Carlos diz que "hoje já não faz sentido misturar" futebol e belicismo.

A Argentina vai usar a "camisola da sorte", a azul escura. Conheça a história. Há outro dado histórico que pode dar esperança aos sul-americanos: o selecionador inglês, Thomas Tuchel, tem pela frente um enguiço que dura há 48 anos — e uma barreira nunca ultrapassada.

Já a favor de Inglaterra, que procura que o futebol "volte a casa" 60 anos depois do triunfo de 1966, jogam dois dados: há 64 anos que o vigente campeão do mundo não revalida o título; e nunca a seleção número 1 do ranking (conta apenas o oficial, não o provisório) levantou a taça.

Ingredientes para mais uma meia-final de alto nível e, esperam os adeptos de futebol (os neutros, em especial), mais equilibrada que o França-Espanha. A "Roja" aguarda por ingleses ou argentinos na final de domingo, marcada para as 20h00, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.

🕹️ O futebol foi isto

França 0-2 Espanha: França estava a voar no resto do torneio, mas um penálti disparatado de Lucas Digne, convertido por Mikel Oyarzabal (22'), permitiu que a Espanha se colocasse na frente do marcador bem cedo. Oferecer a vantagem à Espanha é entregar-lhe o controlo e cortar as próprias asas. A "Roja" manietou completamente a França, que foi uma sombra do que já mostrou neste Mundial: incompetente, sem ideias e, acima de tudo, inofensiva. Uma grande jogada de Pedro Porro (58') confirmou o apuramento espanhol para a final de Nova Jérsia.

🎨 Si yo fuera Maradona

… teceria os maiores elogios à exibição de Rodri, a encarnação mais pura da "masterclass" de controlo que a Espanha deu frente à França. Foi a sombra de Michael Olise no processo defensivo e, nos momentos de organização ofensiva, foi o pêndulo do meio-campo que impedia todo e qualquer desequilíbrio que os craques franceses tentassem provocar.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Numa época em que acontecem coisas noutros lados do mundo e criticamos que haja guerras, seria uma loucura dizer que isto é mais que um jogo de futebol", disse Lionel Scaloni, o selecionador da Argentina, quando questionado sobre o impacto da memória da Guerra das Malvinas no duelo com a Argentina. Curiosamente, em 1986, antes do jogo da "Mão de Deus", o então selecionador Carlos Salvador Billardo respondeu de forma semelhante: "Misturar o futebol com aquela guerra seria uma falta de respeito aos nossos mortos que estão enterrados nas ilhas."

Thomas Tuchel, o selecionador inglês, sabe, no entanto, que a história é gasolina para a equipa da Argentina: "Eles são galvanizados pela história, significa muito para eles. É isso que esperamos, que vamos enfrentar. Mas nós também somos emocionais e temos a garra e a a mentalidade necessárias para enfrentarmos isso. E estamos preparados."

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

O portal "The Athletic" reuniu relatos da "amarga história" do confronto Inglaterra-Argentina, uma meia-final mergulhada em hostilidade desportiva, mas também geopolítica e cultural.

🎲 O que vem aí

Inglaterra-Argentina, 20h00 (SportTV5, TVI, LiveModeTV)

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