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Mundial 2026

Argentina na final do Mundial

15 jul, 2026 - 22:04

Inglaterra esteve a ganhar, mas Messi deu duas assistências.

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A Argentina está, outra vez, na final do campeonato do Mundo de futebol depois de ter remontado na meia-final contra a Inglaterra disputada em Atlanta, nos Estados Unidos.

Depois de uma primeira parte equilibrada, mas com poucas chances e pouco futebol, a seleção das "pampas" teve de sofrer para virar a partida, com duas assistências de Messi, e marcou o tento decisivo aos 90+2, por Lautaro Martinez.

Antes, tinham marcado Anthony Gordon (55m) para a equipa dos “três leões” e o ex-Benfica Enzo Fernandez (86m) para a Argentina.

Os argentinos foram superiores durante a partida em remates (15-5), oportunidades e posse de bola (64-36), mas nota para a “desistência” dos ingleses em atacar depois de se terem colocado em vantagem, aos 55 minutos.

Tuchel, técnico de Inglaterra, fez alterações de marcha-atrás que retiraram a Inglaterra do jogo e permitiram a cavalgada argentina na última meia-hora.

Na final, de domingo, a partir das 20h00, a Argentina, campeã do mundo em título, vai defrontar a Espanha, campeã da Europa em título, que eliminou a França na outra meia-final.

Nota para o facto de o jogo só ter aberto após o primeiro golo do encontro. Até lá, muita disputa física entre atletas.

[em atualização]

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  • 15 jul, 2026
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