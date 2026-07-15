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- 15 jul, 2026
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Mundial 2026
Argentina na final do Mundial
15 jul, 2026 - 22:04
Inglaterra esteve a ganhar, mas Messi deu duas assistências.
A Argentina está, outra vez, na final do campeonato do Mundo de futebol depois de ter remontado na meia-final contra a Inglaterra disputada em Atlanta, nos Estados Unidos.
Depois de uma primeira parte equilibrada, mas com poucas chances e pouco futebol, a seleção das "pampas" teve de sofrer para virar a partida, com duas assistências de Messi, e marcou o tento decisivo aos 90+2, por Lautaro Martinez.
Antes, tinham marcado Anthony Gordon (55m) para a equipa dos “três leões” e o ex-Benfica Enzo Fernandez (86m) para a Argentina.
Os argentinos foram superiores durante a partida em remates (15-5), oportunidades e posse de bola (64-36), mas nota para a “desistência” dos ingleses em atacar depois de se terem colocado em vantagem, aos 55 minutos.
Tuchel, técnico de Inglaterra, fez alterações de marcha-atrás que retiraram a Inglaterra do jogo e permitiram a cavalgada argentina na última meia-hora.
Na final, de domingo, a partir das 20h00, a Argentina, campeã do mundo em título, vai defrontar a Espanha, campeã da Europa em título, que eliminou a França na outra meia-final.
Nota para o facto de o jogo só ter aberto após o primeiro golo do encontro. Até lá, muita disputa física entre atletas.
[em atualização]
- Bola Branca 18h15
- 15 jul, 2026
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