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Mundial 2026
"As Malvinas são argentinas". Jogadores exibem tarja polémica após vitória sobre a Inglaterra
15 jul, 2026 - 22:43 • Ricardo Vieira
A FIFA proíbe a divulgação de mensagens políticas nos jogos de futebol. A seleção da Argentina arrisca agora um castigo.
Jogadores argentinos exibiram uma tarja com a mensagem política "As Malvinas são argentinas" após a vitória sobre a Inglaterra nas meias-finais do Mundial 2026.
Após o apito final, da partida que terminou com um triunfo dos campeões do mundo em título, por 2-1, seguiram-se as celebrações no relvado do estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.
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Em plena euforia da seleção da Argentina, surgiu uma tarja com uma referência à ferida aberta entre os dois países, a guerra das Malvinas (ou Falklands, em inglês), que opôs as duas nações em 1982, e que terminou com o triunfo britânico.
A FIFA proíbe a divulgação de mensagens políticas nos jogos de futebol e a seleção sul-americana arrisca agora um castigo.
Mundial 2026
"As Malvinas são argentinas". Jogadores exibem tarja polémica após vitória sobre a Inglaterra
A FIFA proíbe a divulgação de mensagens políticas (...)
O Código de Conduta nos Estádios da FIFA proíbe a exibição de "faixas, bandeiras, panfletos, vestuário e outros adereços de natureza política, ofensiva e/ou discriminatória" no interior dos recintos desportivos.
O organismo que tutela o futebol mundial ainda não reagiu a este incidente no relvado do estádio de Atlanta.
A questão da soberania sobre o arquipélago no Atlântico Sul, conhecido pelos britânicos como Ilhas Falkland e pelos argentinos como Ilhas Malvinas, continua a ser um dos principais pontos de tensão nas relações entre os dois países.
Em 1982, Reino Unido e Argentina travaram um breve conflito pela soberania das ilhas, no qual morreram 649 militares argentinos e 255 soldados britânicos.
O Reino Unido saiu vencedor da guerra e a esmagadora maioria dos habitantes do arquipélago tem manifestado a vontade de permanecer sob soberania britânica.
Atualmente, as Malvinas têm cerca de 3.500 habitantes. Nestas ilhas entre a costa argentina e a Antártida, vivem mais pinguins do que pessoas – mais um milhão destas aves.
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