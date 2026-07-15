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"As Malvinas são argentinas". Jogadores exibem tarja polémica após vitória sobre a Inglaterra

15 jul, 2026 - 22:43 • Ricardo Vieira

A FIFA proíbe a divulgação de mensagens políticas nos jogos de futebol. A seleção da Argentina arrisca agora um castigo.

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Jogadores argentinos exibiram uma tarja com a mensagem política "As Malvinas são argentinas" após a vitória sobre a Inglaterra nas meias-finais do Mundial 2026.

Após o apito final, da partida que terminou com um triunfo dos campeões do mundo em título, por 2-1, seguiram-se as celebrações no relvado do estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.

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Em plena euforia da seleção da Argentina, surgiu uma tarja com uma referência à ferida aberta entre os dois países, a guerra das Malvinas (ou Falklands, em inglês), que opôs as duas nações em 1982, e que terminou com o triunfo britânico.

A FIFA proíbe a divulgação de mensagens políticas nos jogos de futebol e a seleção sul-americana arrisca agora um castigo.

"As Malvinas são argentinas". Jogadores exibem tarja polémica após vitória sobre a Inglaterra

Mundial 2026

"As Malvinas são argentinas". Jogadores exibem tarja polémica após vitória sobre a Inglaterra

A FIFA proíbe a divulgação de mensagens políticas (...)

O Código de Conduta nos Estádios da FIFA proíbe a exibição de "faixas, bandeiras, panfletos, vestuário e outros adereços de natureza política, ofensiva e/ou discriminatória" no interior dos recintos desportivos.

O organismo que tutela o futebol mundial ainda não reagiu a este incidente no relvado do estádio de Atlanta.

A questão da soberania sobre o arquipélago no Atlântico Sul, conhecido pelos britânicos como Ilhas Falkland e pelos argentinos como Ilhas Malvinas, continua a ser um dos principais pontos de tensão nas relações entre os dois países.

Em 1982, Reino Unido e Argentina travaram um breve conflito pela soberania das ilhas, no qual morreram 649 militares argentinos e 255 soldados britânicos.

O Reino Unido saiu vencedor da guerra e a esmagadora maioria dos habitantes do arquipélago tem manifestado a vontade de permanecer sob soberania britânica.

Atualmente, as Malvinas têm cerca de 3.500 habitantes. Nestas ilhas entre a costa argentina e a Antártida, vivem mais pinguins do que pessoas – mais um milhão destas aves.

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