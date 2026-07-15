​📝 As notas do Sousa: a Espanha deu um lição à França, certo? Eu explico porquê

A vitória da Espanha sobre a França e respetivo apuramento para a segunda final de um Mundial na história explica-se numa ideia relativamente básica: o melhor coletivo levou de vencida um grupo de jogadores brilhantes, sem tantas soluções para gerir os diferentes momentos do jogo. A 'roja' tem na base identitária a capacidade para gerir a posse, de forma paciente e criteriosa, calculando os períodos em que deve acelerar mais o ritmo ou pausar e sempre, mas sempre com argumentos para se superiorizar a partir do corredor central. Mas não é só com bola que a Espanha exerce autoridade sobre os adversários: é também pela forma como sabe defender compacto, com os setores próximos, não abrindo brechas e assumindo alguns riscos – vimos a linha defensiva alta, em vários momentos, de forma propositada e quando falhava a estratégia de deixar o adversário em fora-de-jogo, havia Unai Simón para controlar a profundidade. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Os erros que a França cometeu e abriram portas à vitória espanhola Não dá para entrar para um jogo com a Espanha e deixar que esta assuma maioritariamente a despesa com bola. Isso significa que a equipa de Luis de la Fuente vá ficar num território de conforto, mais ainda se não houver argumento para pressionar uma ou outra vez de forma mais efetiva a saída de bola dos ibéricos. A primeira linha de pressão francesa não é propriamente conhecida pela regularidade na recuperação, mas os espanhóis saíram demasiadas vezes à vontade, desde logo buscando o lado em que Dembélé e Olise mostravam maior indefinição para condicionar a construção.

Estranha foi também a aposta em Tchouaméni, longe do momento mais auspicioso, em detrimento de um Manu Koné que dá mais vitalidade para a pressão/recuperação e com argumentos na progressão, e a escolha de Barcola em detrimento de Doué, entendível na lógica de ataque ao espaço em transição, mas pouco inteligente no sentido de gerar outra capacidade associativa e imaginação aos movimentos ofensivos franceses. Esses dois até acabaram por entrar na etapa complementar, no caso de Doué já demasiado tarde, atendendo às necessidades de uma seleção que já se encontrava em desvantagem. Também não ajudou perder Saliba por lesão na primeira parte – e com o substituto Lacroix a sofrer horrores no 0-2, saindo para perseguir Oyarzabal e permitindo que se abrisse o espaço para Porro romper e faturar. A aposta em Fabián e não em Pedri pelo segundo jogo seguido Soa estranha a ausência do médio mais refinado e cerebral do onze espanhol pela segunda partida consecutiva, mas na cabeça de Luis de la Fuente voltou a imperar a ideia do quão importante o perfil de Fabián Ruiz pode ser neste tipo de desafios. Longe de possuir a mestria no passe do craque do Barça, o jogador do PSG possui uma rotação alta, preenchimento de espaços distintos, critério em associação e capacidade para romper para perto de zonas de finalização, algo que evidenciou face à Bélgica.

O esquerdino sabe complementar-se com Rodri, mas também tem inteligência para buscar conexões com Cucurella ou Baena, para receber passes dos centrais ou para encontrar Dani Olmo entrelinhas. Esteve na origem do segundo golo, com uma retoma de posse de bola, na sequência de um ataque bem trabalhado a partir de trás. Saiu já no último quarto de hora e Pedri, a precisar de ver a condição física devidamente gerida, entrou bem, gerindo ritmos e entregando a qualidade habitual na distribuição e condução. Mais uma colossal exibição de Rodri e ainda Cubarsí, Olmo ou Cucurella, entre outros O Mundial de Rodri Hernández (e, em particular, as últimas três partidas, já numa fase mais desafiante da prova) é absolutamente exemplar. Tudo o que consegue oferecer à equipa em termos de recursos de saída, habitualmente tomando a melhor decisão no passe, variando o registo consoante as necessidades da equipa e o preenchimento de espaços, capacidade para antecipar, cobrir e ganhar duelos tornam-no no jogador mais fundamental, atualmente, desta Espanha. Será sempre uma equipa mais completa com ele em campo, que o diga Olise, completamente superado nesta meia-final, e ainda Dembélé, que várias vezes se cruzou com ele e acabou também a sentir esse efeito avassalador.