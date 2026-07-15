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- 15 jul, 2026
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Mundial 2026
📝 As notas do Sousa: a Espanha deu uma lição à França, certo? Eu explico porquê
15 jul, 2026 - 10:25 • Francisco Sousa*
Foi a vitória do mais brilhante coletivo sobre os jogadores com mais brilho: a Espanha foi fiel à sua identidade e não deu hipóteses a uma França sempre mais dependente do individual.
A vitória da Espanha sobre a França e respetivo apuramento para a segunda final de um Mundial na história explica-se numa ideia relativamente básica: o melhor coletivo levou de vencida um grupo de jogadores brilhantes, sem tantas soluções para gerir os diferentes momentos do jogo. A 'roja' tem na base identitária a capacidade para gerir a posse, de forma paciente e criteriosa, calculando os períodos em que deve acelerar mais o ritmo ou pausar e sempre, mas sempre com argumentos para se superiorizar a partir do corredor central.
Mas não é só com bola que a Espanha exerce autoridade sobre os adversários: é também pela forma como sabe defender compacto, com os setores próximos, não abrindo brechas e assumindo alguns riscos – vimos a linha defensiva alta, em vários momentos, de forma propositada e quando falhava a estratégia de deixar o adversário em fora-de-jogo, havia Unai Simón para controlar a profundidade.
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Os erros que a França cometeu e abriram portas à vitória espanhola
Não dá para entrar para um jogo com a Espanha e deixar que esta assuma maioritariamente a despesa com bola. Isso significa que a equipa de Luis de la Fuente vá ficar num território de conforto, mais ainda se não houver argumento para pressionar uma ou outra vez de forma mais efetiva a saída de bola dos ibéricos.
A primeira linha de pressão francesa não é propriamente conhecida pela regularidade na recuperação, mas os espanhóis saíram demasiadas vezes à vontade, desde logo buscando o lado em que Dembélé e Olise mostravam maior indefinição para condicionar a construção.
Estranha foi também a aposta em Tchouaméni, longe do momento mais auspicioso, em detrimento de um Manu Koné que dá mais vitalidade para a pressão/recuperação e com argumentos na progressão, e a escolha de Barcola em detrimento de Doué, entendível na lógica de ataque ao espaço em transição, mas pouco inteligente no sentido de gerar outra capacidade associativa e imaginação aos movimentos ofensivos franceses.
Esses dois até acabaram por entrar na etapa complementar, no caso de Doué já demasiado tarde, atendendo às necessidades de uma seleção que já se encontrava em desvantagem. Também não ajudou perder Saliba por lesão na primeira parte – e com o substituto Lacroix a sofrer horrores no 0-2, saindo para perseguir Oyarzabal e permitindo que se abrisse o espaço para Porro romper e faturar.
A aposta em Fabián e não em Pedri pelo segundo jogo seguido
Soa estranha a ausência do médio mais refinado e cerebral do onze espanhol pela segunda partida consecutiva, mas na cabeça de Luis de la Fuente voltou a imperar a ideia do quão importante o perfil de Fabián Ruiz pode ser neste tipo de desafios. Longe de possuir a mestria no passe do craque do Barça, o jogador do PSG possui uma rotação alta, preenchimento de espaços distintos, critério em associação e capacidade para romper para perto de zonas de finalização, algo que evidenciou face à Bélgica.
O esquerdino sabe complementar-se com Rodri, mas também tem inteligência para buscar conexões com Cucurella ou Baena, para receber passes dos centrais ou para encontrar Dani Olmo entrelinhas. Esteve na origem do segundo golo, com uma retoma de posse de bola, na sequência de um ataque bem trabalhado a partir de trás. Saiu já no último quarto de hora e Pedri, a precisar de ver a condição física devidamente gerida, entrou bem, gerindo ritmos e entregando a qualidade habitual na distribuição e condução.
Mais uma colossal exibição de Rodri e ainda Cubarsí, Olmo ou Cucurella, entre outros
O Mundial de Rodri Hernández (e, em particular, as últimas três partidas, já numa fase mais desafiante da prova) é absolutamente exemplar. Tudo o que consegue oferecer à equipa em termos de recursos de saída, habitualmente tomando a melhor decisão no passe, variando o registo consoante as necessidades da equipa e o preenchimento de espaços, capacidade para antecipar, cobrir e ganhar duelos tornam-no no jogador mais fundamental, atualmente, desta Espanha.
Será sempre uma equipa mais completa com ele em campo, que o diga Olise, completamente superado nesta meia-final, e ainda Dembélé, que várias vezes se cruzou com ele e acabou também a sentir esse efeito avassalador.
Posto isto, há que reforçar a ideia de que esta Espanha é um ótimo coletivo em que as individualidades reconhecem devidamente a função que têm para cumprir. O duo Cubarsí-Laporte levantava algumas questões antes do torneio, mas assinou mais uma exibição de grande sobriedade, no controlo defensivo, duelos, perseguições e na capacidade para iniciar ataques – ambos competentes e eficazes no passe.
Cucurella está a um nível soberbo na dimensão defensiva, no acompanhamento aos adversários, a recuperar e a somar participações valiosas nos movimentos ofensivos, desde trás. Pedro Porro marcou um golo espetacular, voltou a acrescentar ações atacantes relevantes, mas também defensivamente foi praticamente irrepreensível, apesar de algumas dificuldades iniciais.
Entrelinhas, Dani Olmo faz toda a diferença, sendo um jogador fácil de entender, mas difícil de acompanhar, pelo timing inteligentíssimo de desmarcação, capacidade de combinação (boa ligação a Lamine, a espaços, e incrível conexão com Porro, no 2-0) e argumento técnico, numa dinâmica ofensiva que conta muito com os recuos de Oyarzabal para gerar superioridades por dentro, arrastar adversários e permitir que se libertem espaços para algum dos médios (ou Baena) romper.
Mesmo sem o melhor Lamine (ainda assim, sempre capaz de ter algum momento decisivo nos jogos) e com um Nico Williams longe do fulgor e explosão de 2024, a Espanha arranjou outro caminho, provavelmente mais próximo ao da geração 2008-2012, para ser feliz. E ainda com suplentes prontos para serem heróis.
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