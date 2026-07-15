Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Bilhetes para a final do Mundial com preços astronómicos

15 jul, 2026 - 19:27 • Lusa

A final está marcada para as 20h00 de domingo. A Espanha ainda aguarda adversário.

A+ / A-

Os bilhetes para a final do campeonato do mundo de futebol, no domingo, em Nova Iorque, custam nos mais populares sites de revenda dos Estados Unidos entre 6.130 e 34.100 euros.

Quando divulgou os preços para o Mundial2026, a FIFA disponibilizou para a final bilhetes entre os 3.650 e os 9.600 euros.

A quatro dias da final do MetLife Stadium, que oporá a Espanha ao vencedor da meia-final desta noite entre Argentina e Inglaterra, os preços dos ingressos revelam-se proibitivos para os comuns adeptos do futebol, sendo que no site da FIFA já só são oferecidos ingressos para ‘hospitality’ e ‘premium’, para valores ainda mais incomportáveis.

Os bilhetes mais baratos que a FIFA disponibiliza são de 13.115 euros para ‘hospitality’ e cerca de 50.000 euros para a opção ‘premium’, em zonas reservadas com alimentação e melhor visibilidade para todo o estádio.

Nos portais StubHub, Ticketmaster e Tickpick as ofertas são muito similares entre os 6.130 e 34.100 euros, para bilhetes normais.

Este não é o único investimento para quem vai ao jogo, pois, além dos elevados preços para alojamento e alimentação, deve ser incluindo o transporte para o estádio, já que é proibido chegar a pé.

Os comboios oficiais para o MetLife Stadium custam 85 euros e os shuttles em autocarro cerca de 17,50 euros.

Em sentido contrário, os detentores de bilhetes para os jogos do Campeonato Europeu feminino de 2025, que decorreu na Suíça, tiveram direito a transportes públicos de forma gratuita.

A indignação com os preços praticados pela FIFA no Mundial2026 levou a que, em março, a Federação Europeia de Adeptos (FSE) e a organização de defesa do consumidor Euroconsumers, da qual faz parte da portuguesa DECO, tenha mesmo apresentado uma queixa formal à Comissão Europeia.

Estas entidades acusaram a FIFA de “abuso de posição de monopólio” para impor “preços exorbitantes” e condições de compra “opacas e injustas”, com destaque para a aplicação de preços dinâmicos descontrolados que tornam os valores incomportáveis para os adeptos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)