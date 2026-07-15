Bilhetes para a final do Mundial com preços astronómicos

Os bilhetes para a final do campeonato do mundo de futebol, no domingo, em Nova Iorque, custam nos mais populares sites de revenda dos Estados Unidos entre 6.130 e 34.100 euros.

Quando divulgou os preços para o Mundial2026, a FIFA disponibilizou para a final bilhetes entre os 3.650 e os 9.600 euros.

A quatro dias da final do MetLife Stadium, que oporá a Espanha ao vencedor da meia-final desta noite entre Argentina e Inglaterra, os preços dos ingressos revelam-se proibitivos para os comuns adeptos do futebol, sendo que no site da FIFA já só são oferecidos ingressos para ‘hospitality’ e ‘premium’, para valores ainda mais incomportáveis.

Os bilhetes mais baratos que a FIFA disponibiliza são de 13.115 euros para ‘hospitality’ e cerca de 50.000 euros para a opção ‘premium’, em zonas reservadas com alimentação e melhor visibilidade para todo o estádio.

Nos portais StubHub, Ticketmaster e Tickpick as ofertas são muito similares entre os 6.130 e 34.100 euros, para bilhetes normais.

Este não é o único investimento para quem vai ao jogo, pois, além dos elevados preços para alojamento e alimentação, deve ser incluindo o transporte para o estádio, já que é proibido chegar a pé.

Os comboios oficiais para o MetLife Stadium custam 85 euros e os shuttles em autocarro cerca de 17,50 euros.

Em sentido contrário, os detentores de bilhetes para os jogos do Campeonato Europeu feminino de 2025, que decorreu na Suíça, tiveram direito a transportes públicos de forma gratuita.

A indignação com os preços praticados pela FIFA no Mundial2026 levou a que, em março, a Federação Europeia de Adeptos (FSE) e a organização de defesa do consumidor Euroconsumers, da qual faz parte da portuguesa DECO, tenha mesmo apresentado uma queixa formal à Comissão Europeia.

Estas entidades acusaram a FIFA de “abuso de posição de monopólio” para impor “preços exorbitantes” e condições de compra “opacas e injustas”, com destaque para a aplicação de preços dinâmicos descontrolados que tornam os valores incomportáveis para os adeptos.