- Bola Branca 18h15
- 15 jul, 2026
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Mundial 2026
Intervalo da final do Mundial vai ter 20 a 25 minutos
15 jul, 2026 - 16:59
Conheça quem vai estar no espetáculo de abertura e no do intervalo no próximo domingo.
O intervalo da final do Mundial 2026, no próximo domingo, vai ter entre 20 a 25 minutos.
Esta paragem prolongada no estádio “Nova Iorque/Nova Jersey” vai ser cumprida por um mini-espetáculo musical, ao estilo “Super-Bowl”, de 11 minutos, com Madonna, Shakira e a banda BTS.
O ano passado, na final do Mundial de Clubes, o intervalo teve a duração de 24 minutos devido a um espetáculo com Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems e Emmanuel Kelly.
De recordar que as regras da FIFA “obrigam” a que o intervalo não exceda os 15 minutos.
A final do Mundial vai decorrer no próximo domingo, a partir das 20h00, hora portuguesa.
Já a cerimónia de abertura vai ter participações de Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed. O hino norte-americano vai ser cantado por Jennifer Hudson.
- Bola Branca 18h15
- 15 jul, 2026
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