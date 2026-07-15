- Bola Branca 18h15
- 15 jul, 2026
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Argentina
Scaloni. “Vamos tentar ganhar tudo”
15 jul, 2026 - 23:10
A final do Mundial 2026 vai ser entre Argentina e Espanha.
O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, elogia os seus jogadores após a vitória (2-1) contra a Inglaterra nas meias-finais do Mundial 2026.
Elogios à equipa
“Não tenho palavras para descrever o que este grupo é. Nunca deixa de me surpreender. Vamos tentar ganhar tudo o que nos resta, mas é preciso reconhecer tudo o que estes jogadores deram hoje em campo.”
Povo único
“Nós, argentinos, somos únicos. Não é arrogância, é de coração. Somos únicos. Esta gente [adeptos nas bancadas] levou-nos e empurrou-nos para a vitória. A equipa mostrou todo o seu potencial. Vamos dar tudo até ao fim.”
A Argentina derrotou a Inglaterra, por 2-1, e vai defrontar a Espanha na final do Mundial no próximo domingo.
Enzo Fernandez e Lautaro Martinez marcaram os golos da seleção das pampas. Anthony Gordon ainda marcou primeiro para os ingleses.
A Argentina é campeã do Mundo em título.
- Bola Branca 18h15
- 15 jul, 2026
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