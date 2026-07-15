Tuchel. "Há milhões de treinadores depois do jogo terminar"

O selecionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, mostrou-se “desapontado” após a derrota contra a Argentina para as meias-finais do Mundial 2026.

A partida

“Estamos desapontados. Estivemos tão perto, mas tornámo-nos muito passivos depois do golo e permitimos demasiadas ocasiões de golo ao adversário. Não conseguimos controlar a posse de bola e eles tiveram muitos cruzamentos à disposição. Não mantivemos o nível depois do 1-0.”

Substituições na segunda parte

“Fiz alterações ofensivas nos últimos jogos... apenas tentámos ajudar os jogadores. Decidimos voltar ao sistema de cinco defesas porque havia muito espaços abertos. Eles ganharam todos os duelos de cabeça e continuaram a tirar cruzamentos para a nossa área. Claro que a responsabilidade é do treinador, caso as coisas não corram bem.”

Inglaterra não procurou segundo golo

“É verdade, mas se não consegues ter bola também não ajuda. Não conseguimos sair com perigo. Queríamos ir atrás do 2-0, mas não tinha a certeza que substituições mais ofensivas fossem ajudar a equipa. Mantivemos a estrutura, só que tornámo-nos passivos. Não ganhámos quaisquer bolas e o jogo mudou por completo. Percebo todos os debates que existem por aí e certamente há milhões de treinadores depois do jogo terminar.”

A Argentina derrotou a Inglaterra, por 2-1, e está na final do Mundial 2026.

Anthony Gordon, Enzo Fernandez e Lautaro Martinez (ambos com assistência de Messi) marcaram os golos da partida.

A final do Mundial contra a Espanha está marcada para as 20h00 do próximo domingo.