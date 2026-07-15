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Mundial 2026
Tuchel procura quebrar enguiço de 48 anos
15 jul, 2026 - 09:25 • Redação*
Há quase cinco décadas que um treinador "estrangeiro" não alcança a final do Mundial.
Thomas Tuchel está a apenas um jogo de alcançar uma marca que resiste há quase meio século. Caso conduza a Inglaterra à final do Mundial 2026, o treinador alemão tornar-se-á no primeiro selecionador estrangeiro a disputar uma final de um Campeonato do Mundo desde 1978.
A última vez que um técnico comandou uma seleção diferente da do seu país até ao derradeiro encontro da competição foi há 48 anos.
Em 1978, o austríaco Ernst Happel levou os Países Baixos à final, depois de, em 1958, o inglês George Raynor ter feito o mesmo ao serviço da Suécia. Curiosamente, ambos acabaram derrotados na decisão do título.
Desde então, vários treinadores estrangeiros ficaram pelo caminho nas meias-finais.
Guus Hiddink conduziu a Coreia do Sul às "meias" em 2002, Luiz Felipe Scolari repetiu o feito com Portugal em 2006, Roberto Martínez levou a Bélgica às meias-finais em 2018 e Walid Regragui fez história com Marrocos em 2022. Nenhum conseguiu dar o passo seguinte.
Agora, Tuchel tem a oportunidade de quebrar essa "tradição". O alemão, que assumiu a seleção inglesa em 2025 e é o primeiro técnico germânico da história dos "Três Leões", tem diante de si a Argentina nas meias-finais.
Se vencer a campeã do mundo, não só colocará fim a um jejum de 48 anos, como ficará a apenas um triunfo de se tornar no primeiro treinador estrangeiro de sempre a conquistar um Campeonato do Mundo ao comando de uma seleção nacional.
Tuchel é o único selecionador não nativo ainda presente em prova. Carlo Ancelotti (Brasil), Roberto Martínez (Portugal) e Rudi Garcia (Bélgica), outros técnicos não naturais do país que orientavam com legítimas aspirações ao título, já foram eliminados da competição.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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