🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #36: Muito futebol e terra batida na alma

Há um dado que assombra: nove dos 11 golos marcados pela Argentina nas fases a eliminar deste Campeonato do Mundo aconteceram depois do minuto 75. Mas há outro. Entre o golo de Anthony Gordon, aos 55’, e o heróico cabeceamento de Lautaro Martínez, aos 90’+2, a Inglaterra teve apenas a bola em 12% do tempo, o que deixa em maus lençóis Tuchel e as suas opções defensivas. Mentalidade, hein?

A Argentina venceu a Inglaterra por 2-1 e está em mais uma final do torneio. Foi muito futebol, muito pé rijo, muitos encontrões sem consciência, muita poeira da terra batida na alma e na sola das botas e, porque não?, muito coração. Demasiado para os ingleses, que foram recuando e recuando e recuando, eclipsando ainda mais Bellingham e Kane.

Três finais nos últimos quatro Campeonatos do Mundo para os rapazes da terra de Diego, que nunca esquecem o passado. Os campeões do mundo, orientados por um equilibrado e emocional Lionel Scaloni, vão defender o título no derradeiro jogo em Nova Iorque. Um bicampeonato não acontece desde 1958 e 1962, quando o Brasil imitou a Itália (1934 e 1938).

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Lionel Andrés Messi Cuccittini vai disputar a sua terceira final, o que lhe vai permitir igualar o único futebolista da história a conseguir tal feito: Cafu. O lateral, um filho da ginga brasileira, esteve nas finais de 1994, 1998 e 2002 (e ainda jogou em 2006), vencendo em duas ocasiões. A final de domingo, 20h00, será contra a Espanha, a Espanha do bom futebol, de Rodri e Dani Olmo. Uma Espanha que pode roubar a bola à Argentina e ferir de morte o espírito de 'la nuestra'.

🕹️ O futebol foi isto

Argentina 2-1 Inglaterra: o hino de Inglaterra não se ouviu porque os argentinos berravam “quem não salta, é inglês” e os futebolistas da Argentina berraram a canção nacional deles, sugerindo talvez que estava mesmo em causa algo mais do que futebol. A luta foi intensa, os duelos faziam faísca. A Inglaterra marcou primeiro, por Anthony Gordon, que ao segundo poste se antecipou a Nahuel Molina, aos 55'.

A seguir, os de branco tiveram uma branca, apagaram-se. Tuchel meteu defesas, empurrou a equipa para trás. Lionel Messi pegou na bola, Scaloni meteu mais ameaças dentro de campo. Enzo Fernández, aos 85’, empatou com um golaço. E Lautaro Martínez, depois de um cruzamento de Lionel Messi, com o pé direito, cabeceou para a história. “Desde que o meu pai me comprou as primeiras botas que sonho com este golo”, admitiria no final o avançado do Inter.

🎨 Si yo fuera Maradona

… estaria lá em cima, refastelado entre as nuvens, feliz da vida. Diego Armando Maradona transformou-se definitivamente num semideus ou algo mais do que isso naquele Argentina-Inglaterra de 1986. Passados 40 anos, Lionel Messi e os rapazes que encantaram o Qatar engoliram os britânicos.

Y al Diego

En el cielo, lo podemos ver

Con don Diego y con La Tota

Alentándolo a Lionel

🎙️ Fala que tu falas bem

“Apesar de termos dito que era apenas um jogo de futebol, creio que no hino começámos a sentir coisas diferentes, especiais. Ninguém queria perder e o povo argentino queria esta alegria, não queria perder contra a Inglaterra”, confessou Lionel Messi, numa alusão ao simbolismo bélico que assombra este clássico dos Mundiais.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“O dia em que comi um cachorro-quente com Messi”: a história Nicolás Ferrario Marín, traduzida no “Globo Esporte”, sobre o dia em que esteve no mesmo metro quadrado de um rapazinho promissor.

🎲 O que vem aí

França-Inglaterra, sábado, às 20h00 (SportTV1)

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