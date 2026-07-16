📝 As notas do Sousa: Messi como Borges e o "cobarde" Tuchel

"Soy acaso el que eres en el sueño. Soy la cosa que soy. Lo dijo Shakespeare. Soy lo que sobrevive a los cobardes Y a los fatuos que ha sido." "The Thing I Am", poema de um dos maiores argentinos de todos os tempos, Jorge Luis Borges, é um bom mote para descrever Lionel Messi ao serviço da seleção argentina. Nas últimas estrofes, Borges reconhece fragilidades, como a cobardia e alguma presunção, mas ilustra que ao envelhecer deixa cair algumas "máscaras" para mostrar a essência mais pura do ser e uma espécie de certeza da sua existência. Messi anunciou o abandono à equipa nacional em 2016, depois de derrota na final da Copa América, viveu obcecado em ser a figura principal que iria levar a Argentina de volta à glória, sempre com grande peso em cima. Até que apareceu Lionel Scaloni e a partir de 2021 vimos um Leo diferente, mas não menos relevante, bem pelo contrário: continuou a ser o protagonista maior, mas dentro de uma dinâmica coletiva mais forte e abrangente, que lhe permitiu em muitos momentos aproximar-se da essência mais pura do jogador mágico que todos conhecemos desde os 16 anos.

Frente à Inglaterra foi, uma vez mais, decisivo. Na primeira parte, os poucos laivos atacantes argentinos tiveram algo de Messi (há uma sequência de fintas desconcertantes, travadas por entrada mais impetuosa), mas foi no período de maior necessidade para a equipa que o génio se soltou da lâmpada. Ante uma Inglaterra temerária e ultra defensiva, pegou na bola, procurou distribuí-la de forma precisa, alternando entre a combinação curta, a busca por ultrapassar adversários em progressão e variações mais largas para a esquerda (em particular, desde a entrada de Nico González). Esteve em evidência no canto curto que originou o empate, na combinação com De Paul e depois a servir Enzo para o disparo colocado e também no golo decisivo, lançando um cruzamento mais aberto, de pé direito (!), para a zona do segundo poste onde apareceu Lautaro, entre Konsa e Stones, para marcar o golo vitorioso da Argentina. Somou quase uma dezena de dribles completos, serviu passes decisivos e terminou em lágrimas de êxtase. É possível ser-se mais feliz do que sendo Messi? Talvez não. Ele é o que é e nós só temos a agradecer.

A cobardia de Tuchel depois de um plano com racionalidade A primeira parte do Inglaterra-Argentina foi indigesta para os amantes de um futebol mais puritano em termos ofensivos. A nível estratégico, deu-se melhor a equipa dos Três Leões nessa fase inicial, com uma pressão agressiva, usando referências individuais para condicionar a campeã mundial. Tuchel pediu à equipa que estimulasse a ligação direta de Pickford aos extremos e ainda vimos algum aproveitamento da bola parada ofensiva – única via para ambas as equipas gerarem perigo nos 45 minutos iniciais. O plano inicial pareceu racional atendendo às necessidades inglesas, mas a coisa descambou na segunda parte. A Argentina até teve melhor começo (explorando bola direta para Simeone na meia-direita e tendo em Julián Álvarez ameaça no remate), mas a Inglaterra respondeu à altura, após saída desde trás, em que Kane ficou à vontade numa zona mais baixa, com margem para buscar a bola descoberta, que acabou interceptada por Tagliafico, com Rice a ganhar a segunda jogada, a servir Rogers e este a assistir Gordon, nas costas de Molina, para uma bela finalização. O golo galvanizou a Inglaterra? Nada disso. Thomas Tuchel encolheu a equipa, qual roupa de lã em altas temperaturas, somando uns absurdos 12% de posse de bola no tempo entre o golo de Gordon e a reviravolta argentina (quase 40 minutos). Tirou Gordon para lançar Konsa, mais tarde afastou de campo Reece James e Rice por Dan Burn e O’Reilly, tudo em nome da defesa da vantagem mínima. Meteu 5 e até 6 unidades a fechar a última linha, preencheu a área com centrais… para permitir que a Argentina rematasse cruzamentos de forma sistemática (Mac Allister gerou pânico constante) e deixou porta aberta para os remates de meia-distância com a equipa tão baixa (com Enzo como unidade mais destacada). Ao contrário de Borges, a Inglaterra não sobreviveu aos atos cobardes de quem estava a orientar a equipa a partir do banco.