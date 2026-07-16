Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 16 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Inglaterra exige intervenção da FIFA sobre faixa de argentinos sobre Malvinas

16 jul, 2026 - 17:28 • Lusa

No final da partida das meias-finais, vários atletas das pampas mostraram uma faixa onde se lia: "As Malvinas são argentinas".

A+ / A-

O Reino Unido pediu à FIFA uma investigação à Argentina por jogadores sul-americanos terem exibido uma faixa a reivindicar as ilhas Malvinas nos festejos da vitória de quarta-feira sobre Inglaterra, no Mundial de futebol.

No final da partida das meias-finais do Campeonato do Mundo disputada em Atlanta, Estados Unidos, vários jogadores argentinos ostentaram uma faixa entregue por adeptos, na qual se podia ler: "As Malvinas são argentinas".

A faixa referia–se à longa disputa entre Buenos Aires e Londres pela soberania do arquipélago, designado Malvinas pela Argentina e Falkland pelo Reino Unido.

A FIFA proíbe a exibição de quaisquer mensagens de teor político e, no passado, impôs sanções pesadas a quem o fez.

"O Mundial pode não ser nosso, mas as Falklands são-no certamente. A nossa posição permanece inalterada. A autodeterminação pertence aos ilhéus, e o nosso compromisso com as Falklands nunca vacilará ", comentou um porta-voz do primeiro-ministro, Keir Starmer, usando a designação britânica para o arquipélago.

O porta-voz indicou que o chefe de governo britânico apoia os pedidos para a abertura de uma investigação à seleção da Argentina.

O chefe da diplomacia britânica, Peter Kyle, também já se pronunciou sobre este caso, classificando o comportamento dos jogadores argentinos como "completamente inadequado" e exortou o organismo máximo que tutela o futebol mundial a conduzir "uma investigação completa".

Em 2014, a Argentina foi multada pela FIFA por exibir uma faixa com o mesmo 'slogan' no final de um jogo particular contra a Eslovénia.

Um caso semelhante ocorreu com seleção espanhola e levou à suspensão, por um jogo, dos futebolistas Rodri Hernández e Álvaro Morata, por terem cantado "Gibraltar é espanhol" durante os festejos em Madrid pela conquista do Campeonato da Europa de 2024.

A disputa pela soberania do arquipélago no Atlântico Sul, que remonta ao século XIX, atingiu o auge na guerra iniciada a 02 de abril de 1982 pela ditadura argentina, quando o regime de Jorge Rafael Videla decidiu invadir as ilhas, desencadeando um conflito militar com o Reino Unido que se prolongou por 10 semanas e que provocou a morte de 255 soldados britânicos e 650 argentinos.

Ao cabo de pouco mais de dois meses de combates, a Argentina rendeu-se e retirou-se do arquipélago.

Após o regresso da Argentina à democracia em 1983, o país sul-americano tem afirmado incessantemente a soberania sobre as ilhas em todo o tipo de fóruns internacionais, enquanto a Assembleia-geral da ONU e o Comité Especial para a Descolonização têm reiteradamente defendido a realização de negociações, sem que Londres concorde.

Ao longo dos anos, a Argentina garantiu o apoio da Organização dos Estados Americanos (OEA) e de muitos outros fóruns multilaterais e regionais nesta reivindicação, mas os Estados Unidos sempre apoiaram a posição britânica.

Em 2013, realizou-se um referendo nas ilhas, no qual os habitantes votaram esmagadoramente a favor da manutenção do estatuto do arquipélago como território ultramarino dependente do Reino Unido, uma consulta que Buenos Aires sempre considerou ilegal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 16 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)