À americana. FIFA vai atribuir anéis aos novos campeões do mundo

A FIFA anunciou que os novos campeões do mundo de futebol vão receber anéis, à semelhança dos campeões das grandes competições dos Estados Unidos, como a NBA, a NFL e MLB e a NHL.

Serão atribuídos 30 anéis para os jogadores e equipa técnica da seleção vencedora, entre Espanha e Argentina, a acrescentar às medalhas de ouro e ao troféu.

Na verdade, logo após a final, o capitão e o selecionador vencedores receberão anéis provisórios, para celebrar a ocasião. Os anéis verdadeiros só serão entregues a toda a equipa mais tarde.

No total, serão produzidos 2.026 anéis. Os restantes 1.996 serão colocados à venda.

Um lado do anel tem gravado o troféu do Campeonato do Mundo. O outro será customizado, "para refletir a identidade da equipa vencedora". Cada anel será numerado, feito à medida e entregue com certificado de autenticidade.

A final do Mundial 2026 está marcada para domingo, às 20h00, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, Nova Iorque, nos Estados Unidos.