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Newsletter Mundial 2026
🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #37: Malvinas, Falkland? A final é hispano-argentina (e eslovena)
17 jul, 2026 - 09:50 • Inês Braga Sampaio
A polémica da segunda meia-final do Mundial 2026, as críticas a Thomas Tuchel e o árbitro da final: tudo para saber nesta newsletter.
Sejam as Ilhas Malvinas, ou Falkland, inglesas ou argentinas (99,8% de 92% da população prefere ser britânica), a final é dos sul-americanos — e da Espanha. Mas agora falta saber o castigo que levará a Argentina pela faixa exibida pelos seus jogadores a clamar que "las Malvinas son argentinas".
O Reino Unido já se insurgiu contra o sucedido e pediu à FIFA uma investigação. Também o próprio governo das Malvinas criticou o episódio. Haverá sanção? E de que dimensão? A imprensa espanhola já fez questão de recordar que, em 2024, após a conquista do Europeu por parte da Espanha, a UEFA puniu por um jogo Rodri e Morata, por cantarem que "Gibraltar é espanhol".
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Avançando para a final, já há árbitro. Trata-se do esloveno Slavko Vincic. Termina o sonho de João Pinheiro, que regressa a Portugal, terminada a campanha no Mundial 2026.
Já o jogo de atribuição do terceiro lugar, entre Inglaterra e França, será arbitrado pelo venezuelano Jesús Valenzuela. Apesar de os ingleses terem falhado o apuramento para a final, a BBC garante que Thomas Tuchel vai continuar como selecionador, pelo menos, até ao Euro 2028.
🕹️ O futebol foi isto
Casi termina el Mundial SC 3-1 FC Que nunca se acabe el Mundial
🎨 Si yo fuera Maradona
… estaria a bufar e andar de um lado para o outro, impaciente, porque nunca mais chega a final do Mundial.
🎙️ Fala que tu falas bem
“Se estás a ganhar 1-0 e tiras um médio ou um avançado e metes um defesa nos últimos 15 minutos (...), lá dentro os jogadores vêem que o treinador tirou um jogador ofensivo e colocou um jogador defensivo. Por isso, automaticamente, o 'mindset' deles é: 'Oh, o treinador quer que defendamos, temos de recuar'. E atrais pressão e convidas o adversário a ter mais bola, a atacar mais e a ser mais perigoso. E quanto mais eles estiverem no teu meio-campo... Sim, pode acontecer um dia ou outro que os 'mates' no contra-ataque e marques o segundo golo, mas 80% a 90% das vezes, corre mal". Palavras do jogador-tornado-treiandor Cesc Fábregas, numa entrevista publicada pela PFA Business School, em 2023.
Uma lição que poderia ser escutada por Thomas Tuchel.
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O comediante britânico John Oliver fala da expressão "It's coming home", que os ingleses dizem sempre que começa uma nova competição.
🎲 O que vem aí
- França-Inglaterra, sábado, às 20h00 (SportTV1)
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