Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 16 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Esloveno Slavko Vincic é o árbitro da final do Mundial 2026

17 jul, 2026 - 09:35 • Inês Braga Sampaio

Espanha-Argentina realiza-se no domingo, às 20h00. Para o jogo de atribuição do terceiro lugar, entre França e Inglaterra, foi nomeado o venezuelano Jesús Valenzuela.

A+ / A-

O árbitro da final do Mundial 2026 vai ser o esloveno Slavko Vincic, informou esta sexta-feira a FIFA, que publicou até um vídeo do anúncio.

Vincic, de 46 anos, já arbitrou, neste Campeonato do Mundo, o Brasil 1-1 Marrocos e o Jordânia 1-2 Argélia, da fase de grupos, e o México 2-0 Equador, dos 16 avos de final. Agora, vai dirigir o Espanha-Argentina.

Para o jogo de atribuição do terceiro lugar, entre França e Inglaterra, no sábado, às 20h00, em Miami, foi nomeado o venezuelano Jesús Valenzuela.

O português João Pinheiro, de 38 anos, volta a casa, depois de ter arbitrado o Suíça 4-1 Bósnia e Herzegovina, da fase de grupos, o África do Sul 0-1 Canadá, dos 16 avos de final, e o Argentina 3-1 Suíça, dos "quartos".

A final está marcada para domingo, às 20h00, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, mesmo ao lado de Nova Iorque.

Veja a reação de Slavko Vincic:

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 16 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Vídeo

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter (...)

Jorge Jesus "soltou a língua"

Jorge Jesus "soltou a língua"