Esloveno Slavko Vincic é o árbitro da final do Mundial 2026

O árbitro da final do Mundial 2026 vai ser o esloveno Slavko Vincic, informou esta sexta-feira a FIFA, que publicou até um vídeo do anúncio.

Vincic, de 46 anos, já arbitrou, neste Campeonato do Mundo, o Brasil 1-1 Marrocos e o Jordânia 1-2 Argélia, da fase de grupos, e o México 2-0 Equador, dos 16 avos de final. Agora, vai dirigir o Espanha-Argentina.

Para o jogo de atribuição do terceiro lugar, entre França e Inglaterra, no sábado, às 20h00, em Miami, foi nomeado o venezuelano Jesús Valenzuela.

O português João Pinheiro, de 38 anos, volta a casa, depois de ter arbitrado o Suíça 4-1 Bósnia e Herzegovina, da fase de grupos, o África do Sul 0-1 Canadá, dos 16 avos de final, e o Argentina 3-1 Suíça, dos "quartos".

A final está marcada para domingo, às 20h00, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, mesmo ao lado de Nova Iorque.

Veja a reação de Slavko Vincic: