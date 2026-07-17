Intervalo da final do Mundial "à Super Bowl". O que muda para os jogadores e para a carteira da FIFA?

A Lei 7 do International Football Association Board (IFAB) estabelece que o intervalo "não pode exceder os 15 minutos", mas a diretiva do guardião das leis do futebol abre espaço a alterações "com autorização do árbitro". Ora, não será difícil para a FIFA convencer Slavko Vinčić a ser conivente, a bem do espetáculo.

A mudança deixa escancaradas as portas para que o tempo entre as duas partes de 45 minutos seja uma réplica do que acontece no "Super Bowl", jogo que coroa o campeão de futebol americano.

Que nos Estados Unidos da América os intervalos sejam quase tão importantes como os períodos em que os desportos se praticam não é novidade. E, seguindo a tradição, o intervalo da final do Mundial 2026 vai durar quase meia hora e terá um espetáculo musical. O que muda para os jogadores e qual o impacto para as finanças da FIFA?

Mas, na prática, o que muda com mais de 10 minutos de intervalo? Os jogadores e equipas técnicas têm de alterar hábitos? O que a FIFA ganha com a "americanização" da final do Mundial?

Jogadores com "aquecimento mais formal"

Comecemos por espanhóis e argentinos, os que vão realmente a jogo em Nova Jérsia. Até ao dia da final, os futebolistas de todo o planeta, mais ou menos de elite, estavam habituados a uma panóplia limitada de rotinas durante o intervalo. A partir de 19 de julho, abre-se um precedente e muitos dos que vão disputar o jogo das suas vidas, vão também ser cobaias de uma experiência.

Bola Branca conversou com Carlos Bruno, preparador físico com décadas de experiência no Sporting e que acompanhou Jorge Jesus no Fenerbahçe e Al Hilal, que é peremptório: não crê que haja lugar a alterações de fundo.

"Têm que fazer um aquecimento mais formal para a segunda parte porque vão estar mais tempos parados e o corpo vai arrefecer bastante. Têm que fazer um reaquecimento e tem de ser com algum tempo de esforço, não baste uma coisa de alguns segundos", prevê.

Com o que sobra é também importante olhar para a reposição de nutrientes, que ganharam tempo para desaparecer.

"Consumir nutrientes, bebidas ou alimentos mais energéticos, como fruta e, especificamente, bananas", recomenda Carlos Bruno.

Números da final vão "pulverizar" os do Super Bowl

Quanto à FIFA, o aumento do nível de entretenimento abre espaço no porta-moedas. Quanto mais tempo as pessoas passam ligadas ao evento, mais audiência, mais patrocinadores e, no fim, mais receita.

Para Daniel Sá, diretor-executivo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), "é neste campeonato, claramente, que a FIFA está a trabalhar para esta final do Mundial".

O modelo não é novo e é, aliás, bastante antigo no país em que tudo se decide. O Super Bowl tem números que envaidecem os norte-americanos, em muito alavancados pelos espetáculos do intervalo, que têm mais audiência que o jogo em si.

"Só em receitas publicitárias, uma final do Super Bowl é capaz de gerar cerca de 800 milhões de dólares. E vale a pena também dizer que o Super Bowl tem, em média, 120 milhões de espectadores, em termos de audiência, e o espetáculo do intervalo tem audiências normalmente superiores", recorda Daniel Sá à Renascença.

E conseguimos transportar estes números para a final do Campeonato do Mundo? Antes da final, não conseguimos ter certeza, mas o diretor-executivo do IPAM arrisca e prevê que os recordes, tantas vezes embandeirados pelos fãs de futebol americano, sejam "pulverizados" este domingo.

"Estamos a falar de uma competição global, com uma atenção mediática absolutamente espantosa. Com esta replicação da fórmula da Super Bowl no Mundial de futebol, tudo indica que se ultrapassará e pulverizará todos os recordes que normalmente a Super Bowl consegue obter", antecipa.

Quanto aos adeptos, haverá quem goste e quem resista, mas Daniel Sá sublinha que para o mercado do entretenimento "é tremendo" e, portanto, o futebol e, mais especificamente, a FIFA têm de encontrar argumentos para entrar e recolher os proveitos. E, no final, os apaixonados vão ter de se resignar.

"Mesmo para os adeptos que não gostem tanto destas modernices, acho que inevitavelmente vão passar a sentir estes eventos como naturais na competição", prevê o diretor-executivo do IPAM.