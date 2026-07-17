Mais de 200 federações já apoiaram recandidatura de Infantino na FIFA

Mais de 200 federações já apoiaram formalmente a recandidatura de Gianni Infantino para a presidência da FIFA.

A notícia foi avançada pelo jornal "The Guardian", que dá conta que quase todas as federações no mundo já enviaram uma carta de apoio ao atual presidente.

Infantino é, até ao momento, o único candidato anunciado para as eleições que estão marcadas para março de 2027. Apenas a federação da Alemanha e outras do continente europeu não terão ainda formalizado o apoio. Os candidatos têm de ser anunciados até 18 de novembro.

Segundo a mesma publicação, as federação estarão "sob pressão da FIFA para confirmarem quem vão apoiar, algo que não é permitido pelo código de ética da organização."

Infantino, que procura um quarto mandato à frente da organização que gere o futebol mundial, esteve sob crítica da UEFA e de vários países europeus após a despenalização do norte-americano Folarin Balogun, no Mundial 2026, na sequência de intervenção e pressão do presidente Donald Trump.

Mesmo que todas as federações europeias não apoiassem Infantino, o atual presidente venceria as eleições com o apoio da maioria das federações dos restantes continentes. De todo o modo, quase todos os países da UEFA já apoiaram Infantino.