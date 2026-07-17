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Mais de 200 federações já apoiaram recandidatura de Infantino na FIFA

17 jul, 2026 - 14:34 • Eduardo Soares da Silva

Influência de Donald Trump na despenalização de um jogador norte-americano no Mundial levou a críticas da UEFA, mas maioria das federações já apoiou a recandidatura do atual presidente.

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Mais de 200 federações já apoiaram formalmente a recandidatura de Gianni Infantino para a presidência da FIFA.

A notícia foi avançada pelo jornal "The Guardian", que dá conta que quase todas as federações no mundo já enviaram uma carta de apoio ao atual presidente.

Infantino é, até ao momento, o único candidato anunciado para as eleições que estão marcadas para março de 2027. Apenas a federação da Alemanha e outras do continente europeu não terão ainda formalizado o apoio. Os candidatos têm de ser anunciados até 18 de novembro.

Segundo a mesma publicação, as federação estarão "sob pressão da FIFA para confirmarem quem vão apoiar, algo que não é permitido pelo código de ética da organização."

Infantino, que procura um quarto mandato à frente da organização que gere o futebol mundial, esteve sob crítica da UEFA e de vários países europeus após a despenalização do norte-americano Folarin Balogun, no Mundial 2026, na sequência de intervenção e pressão do presidente Donald Trump.

Mesmo que todas as federações europeias não apoiassem Infantino, o atual presidente venceria as eleições com o apoio da maioria das federações dos restantes continentes. De todo o modo, quase todos os países da UEFA já apoiaram Infantino.

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A UEFA considerou a decisão da FIFA de perdoar a suspensão ao avançado norte-americano Balogun como "incompreensível e injustificável".

"A decisão de ontem de suspender, por um período probatório de um ano, a aplicação da suspensão automática de um jogo na sequência do cartão vermelho mostrado ao jogador Folarin Balogun ultrapassou um limite inaceitável ", escreveu, em comunicado, a UEFA.

O avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, jogou frente à Bélgica, nos oitavos de final, apesar de ter sido expulso com um cartão vermelho direto na vitória sobre a Bósnia na ronda anterior.

Donald Trump confirmou que ligou ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pedir a despenalização do avançado norte-americano.

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