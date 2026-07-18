​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #38: admiráveis, os que querem muito o terceiro lugar

Quando somos miúdos – e depois mais à frente também graças a um atrevido qualquer –, ouvimos de vez em quando “o segundo é o primeiro dos últimos”. Tremendo como o que pode soar bem, salivar mentalidade e ambição, não passa de um atentado ao desportivismo e à boa cultura desportiva. Ser-se segundo significa que apenas ficou por superar o melhor de todos, o melhor dos melhores (ou o mais feliz naquela tarde).

Esta noite, no Hard Rock Stadium, em Miami, Inglaterra e França discutem o terceiro lugar do Mundial, o jogo com pior fama da história, que já agora começou em 1934. Certamente, os treinadores vão mudar alguns jogadores, não tanto porque as estrelas não queiram jogar mas também para os outros sentirem que fizeram parte deste torneio mágico. Que horror, hein?, ser o segundo dos últimos!? Não. Admirável, apesar do travo na boca, sobretudo dos ingleses, pois os gauleses levaram uma daquelas lições dos nossos amigos espanhóis.

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Nada faz mais pelo desporto e pela dignidade do desporto do que ver pessoas com fardas diferentes a jogarem, correrem ou saltarem por algo, com a ferocidade e a lealdade que os regulamentos recomendam. Se ingleses e franceses nos derem isso esta noite, na véspera da noite histórica de Messi e certamente de mais alguém, será magnífico. Afinal, ficar em terceiro lugar num torneio planetário não é para qualquer um.

Sabia que a seleção com mais terceiros lugares é a Alemanha? E que Portugal disputou este encontro em duas ocasiões? E, já que estamos aqui, que este jogo serviu, em 1958 e 2002, para bater recordes que se mantêm até hoje? Ora bem, veja aqui.

🕹️ O futebol foi isto

Ohh lá lá 3-3 Football is not coming home

🎨 Si yo fuera Maradona

… entrava num restaurante nos Estados Unidos, depois de umas pequenas férias no meu querido Cabo Verde, e era cumprimentado efusivamente por um dos guarda-redes mais lendários do imaginário dos jovens dos anos 90: Higuita.

Vozinha está de regresso aos States para coisas várias, entre elas ir a programas da manhã muito conhecidos e participar em jogos de lendas com Cafu, Zanetti, Suker, Trezegue e outros. Uma das grandes histórias deste Mundial – reforçada pela moderna subida de 5.000 seguidores para 29 milhões – lembrou: “Estou livre e à procura de um bom projeto”. E disse mais: quer jogar mais dois, três anos.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Conheci o Messi quando estava nos miúdos do Sevilha. No princípio, fizemos-lhe uma marcação individual. Depois deram amarelo a esse jogador e tirei-o e marcaram-nos quatro. Não vamos fazer marcação individual [na final], mas estaremos atentos”, a confissão de Luis de la Fuente, selecionador espanhol, na véspera do grande jogo.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

O jornalista de dados Kiko Llaneras mostra no “El País” que 23% dos futebolistas do Mundial nasceram num país e competiram por outro no torneio: “El Mundial diáspora: ¿Por qué había 96 jugadores nacidos en Francia?”.

🎲 O que vem aí

França-Inglaterra, às 22h0 (SportTV5, LiveModeTV)

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