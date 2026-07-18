Desde 1930 apenas um homem tinha jogado em três finais de Mundial: Messi vai imitá-lo

Com a presença na final do próximo domingo e se nenhum infortúnio ocorrer até lá, Lionel Messi vai igualar Cafu, serão os únicos jogadores a disputar três finais de um Campeonato do Mundo.

O antigo lateral brasileiro esteve em três finais de forma consecutiva.

A primeira foi em 1994, quando entrou para o lugar de Jorginho na final frente à Itália, decidida nas grandes penalidades a favor do Brasil, a tal em que Roberto Baggio chutou para as nuvens.

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Quatro anos depois, voltou a marcar presença na derrota por 3-0 frente à França de Zidane, que meteu dois golos de cabeça, uma final assombrada pela indisposição de Ronaldo 'fenómeno' nas horas anteriores.

Em 2002, Cafu ergueu novamente o troféu, após o triunfo por 2-0 sobre a Alemanha, eternizando-se como "o capita".

Messi, por sua vez, perdeu a final de 2014 frente à Alemanha, por 1-0, e conquistou o título em 2022, diante da França, após um empate 3-3 resolvido nos penáltis, num encontro em que marcou por duas vezes.