- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
-
Mundial 2026
Desde 1930 apenas um homem tinha jogado em três finais de Mundial: Messi vai imitá-lo
18 jul, 2026 - 07:38 • *Redação
Depois de 2014 e 2022, Lionel Messi vai imitar o futebolista brasileiro Cafu, que disputou os Mundiais entre 1994 e 2006, jogando três finais e ganhando duas delas. Pelé, Ronaldo Nazário, Littbarski e Lothar Matthäus estiveram perto do feito...
Com a presença na final do próximo domingo e se nenhum infortúnio ocorrer até lá, Lionel Messi vai igualar Cafu, serão os únicos jogadores a disputar três finais de um Campeonato do Mundo.
O antigo lateral brasileiro esteve em três finais de forma consecutiva.
A primeira foi em 1994, quando entrou para o lugar de Jorginho na final frente à Itália, decidida nas grandes penalidades a favor do Brasil, a tal em que Roberto Baggio chutou para as nuvens.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Quatro anos depois, voltou a marcar presença na derrota por 3-0 frente à França de Zidane, que meteu dois golos de cabeça, uma final assombrada pela indisposição de Ronaldo 'fenómeno' nas horas anteriores.
Em 2002, Cafu ergueu novamente o troféu, após o triunfo por 2-0 sobre a Alemanha, eternizando-se como "o capita".
Messi, por sua vez, perdeu a final de 2014 frente à Alemanha, por 1-0, e conquistou o título em 2022, diante da França, após um empate 3-3 resolvido nos penáltis, num encontro em que marcou por duas vezes.
Após a vitória por 2-1 frente à Inglaterra na semifinal do Mundial e 40 anos depois do que Diego Maradona fez aos ingleses no Azteca, com duas assistências de Messi, a Argentina garantiu a presença em mais uma final do torneio mais importante da modalidade.
Outros jogadores chegaram igualmente a três finais, mas sem entrarem em campo em todas elas.
Pelé falhou a final de 1962 devido a uma lesão sofrida na fase de grupos. Ronaldo Nazário, o 'fenómeno', integrou o plantel campeão de 1994, mas não jogou a final, participando apenas nas decisões de 1998 e 2002 (jogando ainda em 2006).
Também Pierre Littbarski e Lothar Matthäus fizeram parte da geração alemã que atingiu as finais de 1982, 1986 e 1990, embora ambos tenham falhado um dos jogos decisivos: Matthäus não atuou em 1982 e Littbarski ficou no banco em 1986.
Com a titularidade praticamente assegurada para a decisão frente à Espanha, o capitão argentino tornar-se-á o segundo jogador da história a participar em três finais do Mundial.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
-