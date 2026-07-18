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Mundial 2026

Em 2007, Messi deu banho a Yamal e agora vão jogar a final do Mundial

18 jul, 2026 - 11:15 • *Redação

Há quase 20 anos, os protagonistas de Argentina e Espanha tropeçaram um no outro numa sessão fotográfica para um calendário solidário. No domingo encontram-se pela primeira vez dentro de campo.

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Com a confirmação da final do Mundial entre Espanha e Argentina, voltou a circular uma das fotografias mais icónicas do futebol moderno: um jovem Lionel Messi a segurar ao colo e a dar banho a um bebé chamado Lamine Yamal.

A sessão fotográfica parece saída de um guião de cinema, mas é bem real.

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Tudo aconteceu em dezembro de 2007, quando a Fundação FC Barcelona e o jornal catalão "Sport" organizaram uma sessão fotográfica para um calendário solidário, cujas receitas reverteriam para a UNICEF e outras instituições de caridade da Catalunha.

A família de Lamine Yamal foi uma das escolhidas para participar na iniciativa e, por mero acaso, Messi ficou encarregue de posar com o bebé de apenas cinco meses. Dessa sessão nasceu uma fotografia que, quase duas décadas depois, ganhou um significado impossível de imaginar na altura.

Em 2007, Messi dava ainda os primeiros passos como protagonista da equipa principal do Barcelona. Estava apenas na terceira temporada como profissional e, apesar do enorme talento, ninguém poderia prever que se tornaria um dos maiores jogadores da história do futebol.

Da mesma forma, ninguém imaginava que aquele bebé viria a conquistar um Campeonato da Europa e a conduzir a seleção espanhola até à final de um Mundial antes de completar 20 anos. A fotografia tornou-se viral na antecâmara do Euro 2024, quando o pai de Lamine Yamal a publicou nas redes sociais. O momento rapidamente conquistou a internet e deu origem às mais variadas interpretações e teorias.

Entre brincadeiras e simbolismos, muitos adeptos passaram a dizer que Messi tinha "passado os poderes" a Lamine Yamal. Uma ideia obviamente impossível de comprovar, mas que ganhou força à medida que o jovem espanhol foi confirmando o estatuto de um dos maiores talentos da nova geração.

Entretanto, Yamal herdou também a camisola número 10 do Barcelona, o mesmo número que Messi eternizou ao longo de mais de uma década na Catalunha, e é apontado como uma das principais figuras do futuro do clube.

Num evento de promoção da final do Campeonato do Mundo, Messi comentou a fotografia que nos últimos dias voltou a viralizar, dizendo que o bebé que segurou durante aquela sessão promovida pela UNICEF é hoje "um dos melhores jogadores do mundo" e a Argentina terá que o tentar anular durante a partida.

Lionel Messi diz que a sua fotografia com um Lamine Yamal bebé, tirada há cerca de duas décadas, "é uma loucura".

"Desejo-lhe muita sorte, porque vai ser bom para o Barcelona também. Domingo vamos tentar fazer um bom jogo para que ele não tenha oportunidades", referiu.

Agora, o destino volta a cruzar os dois produtos de La Masia. Pela primeira vez, Messi e Lamine Yamal estarão frente a frente dentro das quatro linhas, precisamente na final de um Campeonato do Mundo.

Resta saber quem vence: o mestre ou o aprendiz.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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