Em 2007, Messi deu banho a Yamal e agora vão jogar a final do Mundial

Com a confirmação da final do Mundial entre Espanha e Argentina, voltou a circular uma das fotografias mais icónicas do futebol moderno: um jovem Lionel Messi a segurar ao colo e a dar banho a um bebé chamado Lamine Yamal.

A sessão fotográfica parece saída de um guião de cinema, mas é bem real.

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Tudo aconteceu em dezembro de 2007, quando a Fundação FC Barcelona e o jornal catalão "Sport" organizaram uma sessão fotográfica para um calendário solidário, cujas receitas reverteriam para a UNICEF e outras instituições de caridade da Catalunha.

A família de Lamine Yamal foi uma das escolhidas para participar na iniciativa e, por mero acaso, Messi ficou encarregue de posar com o bebé de apenas cinco meses. Dessa sessão nasceu uma fotografia que, quase duas décadas depois, ganhou um significado impossível de imaginar na altura.

Em 2007, Messi dava ainda os primeiros passos como protagonista da equipa principal do Barcelona. Estava apenas na terceira temporada como profissional e, apesar do enorme talento, ninguém poderia prever que se tornaria um dos maiores jogadores da história do futebol.

Da mesma forma, ninguém imaginava que aquele bebé viria a conquistar um Campeonato da Europa e a conduzir a seleção espanhola até à final de um Mundial antes de completar 20 anos. A fotografia tornou-se viral na antecâmara do Euro 2024, quando o pai de Lamine Yamal a publicou nas redes sociais. O momento rapidamente conquistou a internet e deu origem às mais variadas interpretações e teorias.