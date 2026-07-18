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Mundial 2026

França 0-4 Inglaterra [em atualização]

18 jul, 2026 - 22:28 • Carlos Calaveiras

Jogo entre terceiro e quarto classificado, a partida que ninguém quer jogar, está a decorrer este sábado.

A+ / A-

França 0-4 Inglaterra [em atualização]

GOLOS:

Rice, 3m

Konsa, 18m

Saka, 37m

Saka, 46m

Está a decorrer a partida que decide o terceiro classificado do Mundial 2026 no estádio Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A Inglaterra está a jogar "sozinha" e, por isso, a castigar uma seleção francesa amorfa e desconcentrada em que apenas Mbappé parece interessado na partida (procurando golos que lhe permitam ser o melhor marcador do torneio).

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