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Mundial 2026
França 0-4 Inglaterra [em atualização]
18 jul, 2026 - 22:28 • Carlos Calaveiras
Jogo entre terceiro e quarto classificado, a partida que ninguém quer jogar, está a decorrer este sábado.
França 0-4 Inglaterra [em atualização]
GOLOS:
Rice, 3m
Konsa, 18m
Saka, 37m
Saka, 46m
Está a decorrer a partida que decide o terceiro classificado do Mundial 2026 no estádio Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
A Inglaterra está a jogar "sozinha" e, por isso, a castigar uma seleção francesa amorfa e desconcentrada em que apenas Mbappé parece interessado na partida (procurando golos que lhe permitam ser o melhor marcador do torneio).
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