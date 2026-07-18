O jogo de 3º e 4º lugar não conta para nada? Digam isso a Fontaine e Sükür (e à carteira do medalha de bronze)

Quando todos os olhares se debruçam para a grande final de domingo, Inglaterra e França preparam-se para disputar o encontro que ninguém quer jogar. A partida entre os semifinalistas vencidos pode parecer uma formalidade desinteressante, mas, na realidade, já alguns marcos históricos foram atingidos nesta partida, para além do orgulho que pressupõe terminar uma competição planetária desta envergadura no pódio. Just Fontaine é quem mais marcou golos numa única edição dos Mundiais, com 13 no Suécia 58. O avançado francês chegou ao jogo de atribuição do 3º e 4º lugar com “apenas” nove golos, o que o colocava atrás do anterior recorde de 11 golos, pertencente ao húngaro Sándor Kocsis. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Fontaine apontou quatro golos na vitória gaulesa por 6-3 frente à Alemanha Ocidental e atingiu um recorde que perdura até hoje. O jogo de 3º e 4º lugar foi também palco do golo mais rápido da história dos Mundiais. No Mundial de 2002, a decisão do jogo que ninguém quer jogar envolveu as duas surpresas da competição: a Turquia e a anfitriã Coreia do Sul.

Em Daegu, foi a Turquia que não perdeu tempo em adiantar-se no marcador. Hakan Sükür precisou de apenas 10,89 segundos para inaugurar o marcador, registando o golo mais rápido da história da competição. O turco bateu o recorde do checo Václav Mašek que, em 1962, precisou de apenas 15 segundos para marcar ao México. O jogo de 2002 terminou com uma vitória turca por 3-2 sobre os sul-coreanos, mas antes, durante e depois testemunhou-se a uma das maiores demonstrações de fair-play em jogos de Mundial. No final, turcos e sul-coreanos abraçaram-se, despediram-se dos adeptos em harmonia e até se viram jogadores turcos, como Sükür, a erguer uma bandeira da Coreia do Sul. A história Este encontro que decide a medalhe de bronze, que talvez respeite a lógica olímpica visto que o torneio de futebol mais importante até aos Campeonatos do Mundo tinha lugar nos Jogos Olímpicos, foi introduzido em 1934, logo na segunda prova. A Alemanha bateu a Áustria por 3-2. Em 1938 também se jogou (Brasil 4-2 Suécia), mas a Segunda Guerra Mundial acabaria por travar o torneio, mas o jogo de terceiro e quartos lugares não se jogou no regresso do torneio, em 1950, no tal 'maracanazo'. Deu-se, sim, em 1954 (Áustria 3-1 Uruguai) e não falha desde então. A Alemanha é a seleção que terminou mais vezes na terceira posição, o que demonstra a apetência pelas semifinais e finais ao longo da sua história. Os dirigentes da FIFA enfiaram a medalha de bronze no pescoço dos germânicos em quatro ocasiões, em 1934, 1970, 2006 e 2010. Portugal, por exemplo, disputou este jogo em duas ocasiões, ganhando uma e perdendo outra, precisamente contra a Alemanha em 2006. O final feliz, no primeiro Mundial da história do nosso país, aconteceu em 1966, quando Eusébio, Coluna e companhia conseguiram bater os soviéticos, com golos da 'pantera negra' e Torres, garantindo o terceiro lugar mais alto da competição mais importante da modalidade.