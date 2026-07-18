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Mundial 2026
Trovoada impede último treino da Espanha
18 jul, 2026 - 18:14
Final do Mundial está marcada para as 20h00 deste domingo.
O último treino de Espanha antes da final do Mundial 2026 foi anulado devido a trovoadas, anunciou a seleção.
"A sessão de treino da seleção espanhola nos campos do Melanie Lane Training Ground, no Nova Jérsia, foi suspensa em conformidade com o protocolo de segurança contra trovoadas em vigor nos Estados Unidos", indicou a federação espanhola (RFEF) em comunicado.
A RFEF acrescentou: "Os jogadores estão atualmente a realizar uma sessão de aquecimento em espaço coberto".
Ainda não se sabe se o último apronto da Argentina vai ou não ser alterado.
A final do Mundial está marcada para as 20h00 deste domingo.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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