​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #39: a febre de Miami

Talvez não tenha sido o melhor jogo para defender a tradição e a continuidade do encontro de atribuição da medalha de bronze. Primeiro, vimos uma equipa com fome e outra desligada, aparentemente entediada e a fazer um sacrifício enorme para adiar as férias. Depois, o recalibramento das forças trouxe interesse ao que se passava em Miami, mas sem aquela tensão competitiva que cancela os golos infinitos. Por outro lado, vimos um pouco o futebol com os amigos que todos jogámos, sem treinadores a intoxicar, descarnado de conversas sérias e regras.

Valeram os momentos belos de Eze, Olise e Mbappé, agora o maior goleador de todos neste torneio. Às tantas parecia um jogo de exibição, com a luz e o relvado mui norte-americanos. Os mais céticos vão denunciar este jogo e rotulá-lo de ferramenta para martelar recordes.

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Inglaterra estava a ganhar 4-0 ao intervalo, os franceses reagiram e a contenda acabou num delirante 6-4. Apesar da desilusão, os ingleses, orientados por um quem sabe desorientado Thomas Tuchel contra a Argentina, terminaram na melhor posição da história desde 1966, quando ganharam o título mundial no Wembley.

Esta noite o ballet é outro. Pela primeira vez desde 1930, a edição inaugural da competição, vemos finalistas que palram o mesmo idioma. Na altura os uruguaios bateram os argentinos, que quase 100 anos depois estão outra vez na final, a terceira nos últimos quatro torneios. Rodri, o dono do jogo, contra Messi, o dono do futebol. As equipas que melhor jogam com uma bola nos pés chegaram ao derradeiro encontro do torneio, que será apitado por Slavko Vinčić. Quando assim é, está tudo bem, não?

🕹️ O futebol foi isto

Inglaterra 6-4 França: a febre de Miami começou logo aos três minutos, com um golaço de Declan Rice. Konsa meteu o 2-0 aos 18’ e Saka, aos 37’, fez o 3-0. Os franceses não estavam a competir. Saka bisou antes do intervalo: 4-0. Didier Deschamps, que se despedia da seleção, denunciava a vergonha e o desconforto. Entre os 48’ e 66’, os franceses meterem três golos, por Mbappé, Barcola e Mbappé. Recuperaram o orgulho. O jogo ficou mais giro. Saka meteu o hat-trick, de penálti, aos 87’. Dembélé ainda reduziu, mais um bonito golo, e Jude Bellingham fez uma maravilha já muito depois da hora, para fechar o marcador num surreal e delirante 4-6.

🎨 Si yo fuera Maradona

… pegava na bola antes do meio-campo, acelerava, travava, dava cabo de um francês duas vezes, o pobre do Maxence Lacroix, metia-me na toca do lobo e passava a bola para a baliza. E corria como um herói a seguir, sorria malandramente. Amém, senhor Jude Bellingham. Foi um prazer ver-te jogar durante estas semanas.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Vi comportamentos de certos jogadores que nunca tinha visto. É decepcionante, porque era o último jogo para deixar uma boa imagem nesta competição”: assim foi o desabafo de Adrien Rabiot, centrocampista da seleção francesa, derrotada por 4-6 no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“El corazón no se muda”: a crónica de Jorge Valdano, campeão do mundo em 1986, no “El País”. É obrigatório escutar e ler este argentino que chegou a Espanha em 1975.

🎲 O que vem aí

Espanha-Argentina, às 20h00 (RTP1)

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