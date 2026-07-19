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Mundial 2026
Antes de 2026, Espanha e Argentina defrontaram-se no Mundial 1966
19 jul, 2026 - 09:00 • *Redação
Coincidiram em Inglaterra no grupo B. Os sul americanos chegaram aos quartos de final, enquanto os espanhóis ficaram pela fase de grupo.
A final do Campeonato do Mundo de 2026 pode ser inédita, mas Espanha e Argentina já se haviam defrontado no Mundial uma vez.
A partida ocorreu em 1966, no Mundial organizado pela Inglaterra que os anfitriões acabariam por vencer.
As equipas estavam inseridas no grupo B e defrontaram-se logo na primeira jornada. O jogo acabou com uma vitória da Argentina por 2-1. Artime inaugurou o marcador aos 65 minutos, mas Pirri empatou para os espanhóis dois minutos depois. A dez minutos do fim, Artime bisou e confirmou o triunfo da albiceleste.
A Argentina passou em segundo lugar, em igualdade pontual com a Alemanha, primeira classificada. Já os espanhóis ainda venceram a Suíça na segunda jornada, mas a derrota com a Alemanha na últma jornada levou a uma saída prematura da competição.
Os sul americanos acabariam por ser eliminados frente à Inglaterra, nos quartos de final. Entre as figuras das equipas na altura estavam Rattín e Artime, na Argentina, Luis Suarez e Paco Gento, no lado espanhol.
Em 2026 as figuras são outras, mas a ocasião também. O jogo do próximo domingo irá definir o campeão mundial, podendo coroar o segundo título espanhol ou o tetra argentino.
Se a história imitar 1966, a festa este domingo será em Buenos Aires.
- Bola Branca 18h15
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